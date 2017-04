Big Day Out 9.0 mit Pre-Order-Service für kühles Blondes

Die neunte Auflage des Big Day Out von 04.-05.08.2017 kann nicht nur mit einer stattlichen Anzahl an Acts, sondern auch einem speziellen Angebot für durstige Kehlen aufwarten.

Für die von 04.-05.08.2017 anstehende nächste Runde wurde nicht nur ein gewohnt feines Line-up versammelt, sondern auch an ein Problem gedacht, mit dem Festivalbesucher stets konfrontiert sind - nämlich dem des ungekühlten Bieres, was bei sommerlicher Hitze und schweißtreibendem Musikgenuss für lange Gesichter sorgen kann.Um Abhilfe zu schaffen, gibt es eine spezielle Pre-Order-Funktion im Festivalshop : Hier kann einfach eine Palette Warsteiner Pils (24 x 0,5 Liter) in Dosen zum Preis von 24 Euro (zuzüglich 6 Euro für Pfand) bestellt werden, der per Post verschickte Gutschein kann dann direkt beim Warsteiner-Stand am Campingplatz des Big Day Out eingelöst werden.Live on stage zu sehen und zu hören gibt es diesmal unter anderem BILLY TALENT, ALLIGATOAH, DONOTS, BOSSE, MARATHONMANN, THE AMITY AFFLICTION, BRKN, EMIL BULLS, THE INTERSPHERE, LIEDFETT, JORIS, THE KYLE GASS BAND, HEISSKALT, MONSTERS OF LIEDERMACHING und TURBOBIER.Alle Infos zum Big Day Out findet ihr auf www.jzi.de