CANCER BATS: Neues Album unangekündigt erschienen

Wenn das keine freudige Überraschung ist: Erst am Releasetag selbst wurde die Veröffentlichung einer neuen Platte der Kanadier namens "The Spark That Moves" bekanntgegeben.



Im Internet-Zeitalter für Überraschungen (und zwar der positiven Sorte) zu sorgen, ist gar nicht mal so leicht. Den CANCER BATS ist genau das geglückt, denn die Existenz des Nachfolgers des 2015er Werks "Searching For Zero" wurde tatsächlich erst am Tag der Veröffentlichung, dem 20.04.2018, publik gemacht.



"The Spark That Moves" nennt sich der sechste Longplayer des Quartetts aus Toronto, Ontario, der über das bandeigene Label Bat Skull Records erscheint und die Antwort auf zahlreiche Anfragen von Fans bei Konzerten im vergangenen Jahr darstellt, wann es denn endlich neues Material zu hören gäbe.





Aufgenommen wurden die elf neuen Anspielstationen in Sachen gepflegter Hardcore Punk im Studio von John Paul Peters, der die Produzentenfinger auch bei den letzten beiden Platten der kanadischen Landsleute PROPAGANDHI im Spiel hatte. Und wohl nicht ganz zufällig ist deren Sänger Chris Hannah beim Song "Winterpeg" - einer Referenz an den Ort der Aufnahmen des Albums - als musikalischer Gast zu hören.