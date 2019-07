Exklusive Video-Premiere bei SLAM: "Hidden Berries" von KENNETH MINOR feat. HANNAH PAULARSEN

Für die Extraportion Folk haben wir das Video zu "Hidden Berries" samt musikalischen Gästen aus dem im September erscheinenden dritten Album "On My Own" der Formation rund um Bird Christiani als exklusive Premiere für euch in petto.









Gemeinsam mit seinen Mitstreitern Athena Isabella (Vocals), Andreas Lüttke (Bass) und Florian Helleken (Drums) ist der Mastermind im selbstdefinitierten "Freak Folk" unterwegs, wobei aus der Reise durch dessen Gefilde bisher die Alben "In That They Can Not Help It" (2010) und "Phantom Pain Reliever" (2017) hervorgegangen sind.





Mit "On My Own", ab 20.09.2019 via Unique Records auf CD, Vinyl und digital erhältlich, wird sich in Kürze der dritte Longplay-Streich hinzugesellen, der das bisher facettenreichste Werk von KENNETH MINOR darstellt, ohne auf den charakteristischen Gegensatz zwischen mehrstimmigem Gesang und kritischen, aber nichtsdestotrotz hoffnungsvollen Gedanken zum Zustand unserer Gesellschaft zu verzichten.





Wir haben das große Vergnügen, euch an dieser Stelle als Vorgeschmack auf das neue Werk und exklusive Premiere das von Mike Krebs auf Mallorca gedrehte Video zu "Hidden Berries" samt den Gästen HANNAH PAULARSEN (Gesang) und Maximilian Schneider (OKTA LOGUE, FOOKS NIHIL) am Piano zu präsentieren.





Inspiriert wurde Bird Christiani zu diesem Song durch den Dokumentarfilm "Tomorrow - Die Welt ist voller Lösungen" der französischen Schauspielerin Mélanie Laurent, dessen optimistische Lösungsansätze für die zahlreichen Probleme dieser Welt er hier in musikalischer Form aufgreift und übrigens bereits am 27.10.2018 im Rahmen des von ihm initiierten "Circus Collective" zusammen mit vielen weiteren Künstlern auf der Bühne des Schlachthofs Wiesbaden erstmals vorgestellt hat.





Here we go:

Der Name KENNETH MINOR könnte auf den ersten Blick zu der Annahme verleiten, es hier mit einem einzigen Künstler zu tun zu haben. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch um die Band, mit der Sänger und Gitarrist Bird Christiani seit 2007 seine musikalischen Visionen verwirklicht und 2017 den Innocent Award in der Kategorie "Best Singer-Songwriter" abgestaubt hat.Gemeinsam mit seinen Mitstreitern Athena Isabella (Vocals), Andreas Lüttke (Bass) und Florian Helleken (Drums) ist der Mastermind im selbstdefinitierten "Freak Folk" unterwegs, wobei aus der Reise durch dessen Gefilde bisher die Alben "In That They Can Not Help It" (2010) und "Phantom Pain Reliever" (2017) hervorgegangen sind.Mit "On My Own", ab 20.09.2019 via Unique Records auf CD, Vinyl und digital erhältlich, wird sich in Kürze der dritte Longplay-Streich hinzugesellen, der das bisher facettenreichste Werk von KENNETH MINOR darstellt, ohne auf den charakteristischen Gegensatz zwischen mehrstimmigem Gesang und kritischen, aber nichtsdestotrotz hoffnungsvollen Gedanken zum Zustand unserer Gesellschaft zu verzichten.Wir haben das große Vergnügen, euch an dieser Stelle als Vorgeschmack auf das neue Werk und exklusive Premiere das von Mike Krebs auf Mallorca gedrehte Video zu "Hidden Berries" samt den Gästen HANNAH PAULARSEN (Gesang) und Maximilian Schneider (OKTA LOGUE, FOOKS NIHIL) am Piano zu präsentieren.Inspiriert wurde Bird Christiani zu diesem Song durch den Dokumentarfilm "Tomorrow - Die Welt ist voller Lösungen" der französischen Schauspielerin Mélanie Laurent, dessen optimistische Lösungsansätze für die zahlreichen Probleme dieser Welt er hier in musikalischer Form aufgreift und übrigens bereits am 27.10.2018zusammen mit vielen weiteren Künstlern auf der Bühne des Schlachthofs Wiesbaden erstmals vorgestellt hat.Here we go: