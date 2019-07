Exklusives Shirt für das Burgbrand Open Air

Partywütige, die es nicht schaffen, an allen Tagen der von 22.-24.08.2019 angesetzten neuen Runde in Sulingen dabei zu sein, können jetzt ganz einfach zu den jeweiligen Tagestickets greifen.

Als Vorbotten auf den dritten Albumstreich "Alles Und Nichts" haben wir das Video zum Track "Es Gibt Immer Was Zu Tun" aus dem Hause KAPTAIN KAIZEN für euch als exklusive Premiere am Start.

Die 15. Auflage im Zeichen von feinstem Metal in Weil am Rhein von 19.-20.07.2019 findet diesmal mit einem Warmup-Tag statt.

Mit der Bekanntgabe von DIE TOTEN HOSEN als Headliner für den Freitag ist das ohnehin schon imposante Line-up für die diesjährige Runde komplett, die von 08.-10.08.2019 wieder in Püttlingen ansteht – präsentiert von SLAM!

Von 04.-06.07.2019 gibt es im SalOn36 in Berlin Artworks des Künstlers SBÄM zu sehen, die aufmerksamen Beobachtern von Punk- und Hardcore-Konzertpostern der letzten Jahre sicher bereits ins Auge gestochen sind.

Das Mekka für Rock und Metal meilenweit fernab vom Einheitsbrei liegt von 11.-13.07.2019 wieder einmal in Erfurt-Stotternheim. Nun steht auch der Timetable des superben Line-ups fest, das am Alperstedter See versammelt wird.