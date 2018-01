Gewinnt 2x2 Gästelisten-Plätze für THE SONICS

Die gleichermaßen legendäre wie einflussreiche US-Band ist in Kürze bei uns unterwegs. SLAM präsentiert die Tour und verlost 2x2 Plätze auf der Gästeliste für ein Date nach eigener Wahl.

Manchmal liegen die Dinge ganz einfach: Wer Garage Rock sagt, muss auch THE SONICS sagen. Schließlich hat die bereits 1960 in Tacoma, Washington gegründete Formation über Dekaden einen maßgeblichen Einfluss auf Künstler unterschiedlichster Genres ausgeübt - von NIRVANA über MUDHONEY bis zu THE CRAMPS, THE WHITE STRIPES und BRUCE SPRINGSTEEN, um nur einige zu nennen.





Ende der 1960er zerfiel die Originalbesetzung zwar, doch die Bedeutung der Gruppe sollte über die kommenden Jahre und Jahrzehnte stetig wachsen. 2007 kam es zu einer Live-Reunion der Originalbesetzung, 2015 schließlich wurde mit "This Is The Sonics" ein neues Album eingespielt, an dem sich mit Jerry Roslie, Larry Parypa und Rob Lind drei der Gründungsmitglieder beteiligten.





Inzwischen ist Saxofonist Rob Lind der Letzte aus dem ursprünglichen Line-up, da seine Mitstreiter aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr unterwegs sein können - was aber keinesfalls ein Grund sein sollte, sich diese musikhistorisch wichtige Band (samt GEMMA RAY als Support) auf der von SLAM präsentierten Tour entgehen zu lassen.





Hier die Dates in der Übersicht:



30.01. D-Freiburg - Cafe Atlantik*

31.01. D-Wiesbaden - Schlachthof

01.02. D-Düsseldorf - Zakk

02.02. D-Bielefeld - Forum

04.02. D-Berlin - Lido

05.02. D-Hamburg - Molotow

06.02. D-Hannover - Faust

07.02. D-Nürnberg - Z-Bau

08.02. CH-Fribourg - Fri-Son

10.02. A-Wien - Arena



* ohne GEMMA RAY





Bei uns könnt ihr 2x2 Gästelisten-Plätze für einen Gig eurer Wahl gewinnen.







