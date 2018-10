Gewinnt 4 Fanpakete von WATCH THEM FADE

Metalcore-Aficionados bekommen von uns nicht nur was auf die Ohren, sondern auch auf den Leib – in Form von 4 Fanpaketen mit CD und T-Shirt von WATCH THEM FADE.









Nach dem Wechsel zu Bastardized Recordings steht seit Frühjahr in Form von "Emptiness" auch das Nachfolgealbum in den Regalen, dessen zwölf Tracks von CALIBAN-Gitarrist Marc Görtz produzierten worden sind.





Hier könnt ihr euch das Video zum Song "Other Than That" reinziehen:

Bei uns könnt ihr 4 Fanpakete von WATCH THEM FADE gewinnen (bitte die Nummer des gewünschten Sets in Anmerkungsfeld angeben):



#1: T-Shirt Größe M mit CD "Emptiness"

#2: T-Shirt Größe XL mit CD "Emptiness"

#3: T-Shirt Größe M mit CD "Welcome To My Void"

#4: T-Shirt Größe XL mit CD "Welcome To My Void"











