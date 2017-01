Gewinnt Comics aus dem Cross Cult Verlag

Das nette Team von Cross Cult sponsert nicht nur eine der auf nur 333 Stück limitierten Vorzugsausgaben von "Monstress" 1, sondern auch jeweils ein Exemplar von "Day Men" 2 und "Zeit des Bösen" 3.

Die Welt der jungen Maika wird bedroht, als sie psychisch mit einem Monster von unglaublicher Macht verbunden wird. So gerät sie mitten in einen Krieg zwischen magischen Kreaturen und einem Orden von Zauberinnen, die die Kreaturen jagen und als Quelle ihrer Kräfte benutzen.Jugendstil-Steampunk trifft auf Manga in dieser brandneuen epischen Fantasy-Serie von X-Men- und Black Widow-Autorin Marjorie Liu und der japanischen Zeichnerin Sana Takeda (Venom, X-23). Liu wurde für Monstress für den Eisner-Award "Beste Autorin" nominiert.Unsere Review zum Band findet ihr hier Wenn die Sonne aufgeht, gehen die Day Men zurück an ihre Arbeit und das bedeutet, die Befehle ihrer schlafenden Wohltäter auszuführen. Diese sind Mitglieder eines geheimen Netzwerks von Vampirclans, das bereits seit dem Anbeginn der Zeit existiert.Als ein Krieg zwischen den wichtigsten beiden Fraktionen ausbricht, liegt das Schicksal der Matriarchin der Virgo-Familie in den Händen von David Reid, einer menschlichen Waise. Reid wurde angeheuert, die Familie zu beschützen, wird jedoch nie ein Teil von ihr werden.Unsere Review zum Band findet ihr im kommenden SLAM #90.2038. Die Welt hat sich von Traum zu Albtraum gewandelt. Die Apokalypse ist ausgebrochen. Die finale Schlacht um die Zukunft des Planeten wird entfesselt.13 halbnackte Frauen beginnen, in einer altertumlichen Sprache zu singen, in Erinnerung an die dreizehn Hexen, die in der Vergangenheit geopfert wurden. Eine große Figur erscheint hinter ihnen. Ihr Gesicht ist bedeckt von der Maske der "Großen Ziege"...Unsere Review zum Band findet ihr hier