Gewinnt ein Fanpaket und Tickets zum Kinostart von "Under the Silver Lake"

Ab 06.12.2018 läuft der neueste Streich von David Robert Mitchell im Kino. Wir haben dafür und zum gefeierten Vorgängerfilm "It Follows" von Weltkino tollen Stuff zum Verlosen bekommen.









Doch am nächsten Morgen ist sie spurlos verschwunden. Sam wittert eine globale Verschwörung, die Millionäre, Celebrities, Hundemörder und urbane Mythen involviert. Seine Suche nach Sarah mutiert zur rauschhaften Odyssee durch den undurchsichtigen Dschungel der Großstadt.





Nachdem er mit "It Follows" (ab 30.11.2018 als Special Edition Blu-ray Mediabook erhältlich) das Horror-Genre aufwirbelte, trotzt David Robert Mitchell in seinem neuen Film abermals allen Konventionen und schickt den großartig agierenden Andrew Garfield in ein irrwitziges Abenteuer durch die Stadt der Engel. Lässig, stylisch und randvoll mit filmischen Anspielungen ist dieser nonchalante Mystery-Thriller ein Riesenspaß für jeden Filmliebhaber.





"Under the Silver Lake" ist ab 06.12.2018 im Kino zu sehen, hier als Vorgeschmack der offizielle Trailer zum Film:

Gemeinsam mit Weltkino verlosen wir:



Ein Fanpaket zu David Robert Mitchell mit "It Follows" als Special Edition Blu-ray Mediabook sowie den Soundtrack zu "Under the Silver Lake" von DESASTERPEACE auf Vinyl plus T-Shirt



10 Kinogutscheine für "Under The Silver Lake" (gültig deutschlandweit in allen teilnehmenden Kinos)









Nur mehr ein Schritt bis zum Gewinn!