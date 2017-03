Impericon Festivals im April

Definitiv die Ohren spitzen sollten Punk-Aficionados in und um Wien und schon mal den 08.04.2017 verplanen, denn da schaut Todd Congelliere mit TOYS THAT KILL im Venster99 vorbei.

Für Liebhaber exquisiter Synth-Klänge wird der Mai erst recht zum Wonnemonat werden, denn am 12.05.2017 sind DANIEL DELUXE und NIGHTCRAWLER im Fluc_Wanne in Wien zu Gast - präsentiert von SLAM!

Passend zu ihren herannahenden neuen Alben sind sowohl ELECTRIC MOON als auch ZONE SIX bald wieder live on stage zu hören und zu sehen - präsentiert von SLAM!

Am 01.04.2017 geht das Under The Block Moon im Backstage in München in die dritte Runde und hat wie immer ein feines Line-up in petto - präsentiert von SLAM!