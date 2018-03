Interview: Wout Lievens, Mitorganisator beim dunk!festival

Im Vorfeld zur 14. Auflage des Festivals im belgischen Zottegem von 10.-12.05.2018 haben wir dem Mitorganisator Wout Lievens ausgiebig auf den Zahn gefühlt.

Das diesjährige dunk!festival ist die 14. Edition in Zottegem, Belgien und findet vom 10.-12.05.2018 statt. Im diesjährigen Line-up vertreten sind unter anderem RUSSIAN CIRCLES, THE OCEAN, CASPIAN, EF, ROSETTA, GRAILS, RANGES, TIDES OF MAN, ZHAOZE, SOUP, AUE REVOIR, WORRIEDABOUTSATAN, THOT, CRANIAL, HEMELBESTORMER, OHGOD, RADARA, [ B O L T ], LETHVM, BESIDES, ASTODAN, THE ILLS und LA BESTIA DE GAUVADAN. Sechs weitere Headliner-Namen werden in den nächsten Tagen noch bekanntgegeben.Das dunk!festival im Web: www.dunkfestival.be