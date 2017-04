Jam Trance Mini Bluetooth Lautsprecher mit Lichtshow

Der kleine Alleskönner versorgt einen nicht nur mit Musik, er sorgt mit seiner Lichtshow auch gleich für die passende Partybeleuchtung.

Kaffee und Kuchen, Gulasch und Bier, das sind zwei unschlagbare Kombinationen, doch Jam Audio haben mit dem Trance Mini nun ebenfalls eine unzertrennbare Ehe zwischen Klang und Lichtshow geschaffen. Der kabellose Bluetooth Lautsprecher gibt nicht nur einen für seine Größe ordentlich druckvollen Sound ab, sondern verwöhnt den Hörer zusätzlich mit ausgefeilter Lichtshow. 16 LED-Leuchten mit sieben unterschiedlichen Farben bieten insgesamt 36 Lichteffekte die sich an den Rhythmus der Musik anpassen, wobei nach Lust und Laune frei gewählt und sogar die Helligkeit der LED-Leuchten bestimmt werden kann. Doch Partybeleuchtung ist nicht alles, denn durch die gummierte Oberfläche liegt der Trance Mini auch gut in der Hand und ist bestens gegen eine etwas ruppige Handhabung und verschüttete Drinks gewappnet. Darüber hinaus verfügt der kleine Alleskönner über eine Freisprecheinrichtung über die man seine eingehenden Anrufe entgegennehmen, sie aber auch diskret ignorieren kann.Bluetooth, Aux-In und viel Kraft

Via Bluetooth ist der Trance Mini mit jeder Ausgabequelle zu verbinden, kann aber auch über den Aux-In-Eingang mit dem guten alten Kabel angesteuert werden . Auf den Bedienelementen kann direkt zwischen den Songs gewechselt und die Lautstärke geregelt werden, die Stimmausgabe am Lautsprecher verhilft zur besseren Orientierung und lässt einen immer wissen, über welche Quelle man verbunden ist, oder wie viel Akku noch verbleibt. Mit einer Akkuladung sorgt der Trance Mini für fünf Stunden Party und sorgt so auch bei den größten Nachtschwärmern für ausreichend Power. Egal ob am Strand, auf der Grillparty im eigenen Garten oder bei spontanen Feiern im Park, der Trance Mini ist klein genug um ihn immer mit dabei zu haben, gleichzeitig aber groß genug um für ausgelassene Stimmung zu sorgen.