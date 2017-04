MOTHER'S CAKE im April unterwegs in Österreich

Das aktuelle Werk "No Rhyme No Reason" will natürlich auch in heimatlichen Gefilden vorgestellt werden, weshalb die drei Herren von MOTHER'S CAKE im April in der Alpenrepublik auf Tour sind.









Im April wird sich das Trio, das bisher unter anderem schon prominente Kollegen wie WOLFMOTHER, IGGY POP und ANATHEMA supportet hat, passend dazu wieder auf diversen Bühnen seines Heimatlandes Österreich blicken lassen.





Diese Shows stehen auf dem Programm:



07.04. A-Graz - PPC

08.04. A-Salzburg - Rockhouse

15.04. A-Dornbirn - Conrad Sohm

20.04. A-Klagenfurt - Mammut Bar

21.04. A-Linz - Posthof

22.04. A-Innsbruck - Treibhaus

29.04. A-Wien - Arena





Zum Einstimmen haben wir an dieser Stelle auch das Video zur Single "Black Roses" aus dem aktuellen Album für euch:

