PHIL COLLINS am 02.06.2019 in Wien

"Selling Vienna By The Pound": Der einzig wahre PHIL COLLINS spielt am 02.06.2019 im Rahmen seiner "Still Not Dead Yet Live!"-Tour auch im Wiener Ernst Happel Stadion eine Show, deren Besuch wir allerwärmstens empfehlen.









Die nach seiner gleichnamigen Autobiografie "Not Dead Yet" benannten Shows an jeweils mehreren Abenden in London, Köln und Paris wurden von den Fans regelrecht gestürmt, sodass eine ausgiebigere Tour nahezu unausweichlich wurde.





Diese läuft nun bereits seit Ende 2017 und wird PHIL COLLINS in Kürze auch nach Wien führen – übrigens nur wenige Wochen nachdem mit STEVE HACKETT hier ein weiteres Mitglied der ungeheuer einflussreichen GENESIS gastiert hat, denen er bekanntlich als Drummer und nach dem Ausstieg von PETER GABRIEL auch am Mikrofon vorstand.





Und es kommt noch besser: Als Special Guest gibt sich im Rahmen seiner Formation MIKE + THE MECHANICS mit MIKE RUTHERFORD am 02.06.2019 auch ein weiterer ehemaliger GENESIS-Kollege die Ehre im Wiener Ernst Happel Stadion. So viel musikhistorische Relevanz in kompakter Form an einem Ort wird es so schnell nicht mehr geben, daher ran an die Tickets!





Die Freude war groß, als PHIL COLLINS anno 2015 anlässlich der Wiederveröffentlichung seiner acht Soloalben die offizielle Rückkehr ins Rampenlicht verlautbarte und 2017 wieder die Bühne betrat.Die nach seiner gleichnamigen Autobiografie "Not Dead Yet" benannten Shows an jeweils mehreren Abenden in London, Köln und Paris wurden von den Fans regelrecht gestürmt, sodass eine ausgiebigere Tour nahezu unausweichlich wurde.Diese läuft nun bereits seit Ende 2017 und wird PHIL COLLINS in Kürze auch nach Wien führen – übrigens nur wenige Wochen nachdem mit STEVE HACKETT hier ein weiteres Mitglied der ungeheuer einflussreichen GENESIS gastiert hat, denen er bekanntlich als Drummer und nach dem Ausstieg von PETER GABRIEL auch am Mikrofon vorstand.Und es kommt noch besser: Als Special Guest gibt sich im Rahmen seiner Formation MIKE + THE MECHANICS mit MIKE RUTHERFORD am 02.06.2019 auch ein weiterer ehemaliger GENESIS-Kollege die Ehre im Wiener Ernst Happel Stadion. So viel musikhistorische Relevanz in kompakter Form an einem Ort wird es so schnell nicht mehr geben, daher ran an die Tickets!