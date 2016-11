ROCK CLASSICS #17: PINK FLOYD

Das PINK FLOYD Sonderheft:



Die Legenden des Rock.

Genie und Wahnsinn.

Mythen und Fakten.

Die mittlerweile 17. Ausgabe unserer Sonderheftreihe ROCK CLASSICS (überarbeitete Neuauflage der erfolgreichen Ausgabe von 2011) widmen wir einer der größten Rockbands des Planeten, deren Einfluss auf die Musikwelt bis heute unübertroffen ist. Über 200 Millionen verkaufte Alben weltweit, Gold- und Platinumauszeichnungen, die wohl in keiner Wohnung dieser Erde Platz finden würden.PINK FLOYD stehen aber für viel mehr als simplen Charterfolg. Das 1965 von Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright und Syd Barrett gegründete und zwei Jahre später von David Gilmour vervollständigte Quintett verkörpert wohl mehr als jede andere Band den Aufstieg des Rock zu einem Lebensgefühl und sinnstiftender Tätigkeit.In dieser Ausgabe widmen wir uns allen Hintergründen dieser einzigartigen Band, von den bescheidenen Anfängen des Debüts "The Piper At The Gates Of Dawn" von 1967 über die Verkaufsschlager "The Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here", "Animals" und "The Wall" in den 1970ern, der Auflösung nach "The Division Bell" und der vielumjubelten Reunion 2005, die später vom Tod Barretts und Wrights überschattet wurde, bis hin zum Schwanengesang "The Endless River" 2014. Die gesamte History, alle Alben, alle Erfolge und Tragödien.Im Handel oder viabestellen.