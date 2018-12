ROCK CLASSICS #24: THE BEATLES

116 Seiten unter anderem mit rarem Fotomaterial, Biografien, allen Studioalben, Büchern, Filmen, Sammlerstücken und tollen Verlosungen!

Ab Freitag

zum Preis von

€ 9,90 (D) im Zeitschriftenhandel!

Das 50. Jubiläum des am 22. November 1968 erschienenen neunten und selbstbetitelten Studioalbum von– allgemein als das „White Album“ bekannt – haben wir zum Anlass genommen, ihnen endlich ein eigenes Sonderheft zu widmen. Die vier Herren aus Liverpool haben gemeinsam das kreiert, was für viele Musikenthusiasten heute ganz natürlich ist: Den ganzen Planeten dominierende Pop(ulär)musik, die dazu gehörenden Massenhysterien und eine schier unendliche Hitdichte, die von keinem Künstler bis heute erreicht wurde.undhaben in kürzester Zeit die Welt auf friedliche Art und Weise erobert, ihr musikalisches Erbe wird hingegen noch bis in die Unendlichkeit andauern. Mit Giles Martin, dem Sohn des legendären Produzenten, der das „White Album“ für die aktuelle Wiederveröffentlichung neu gemastert und gemixt hat, haben wir ein großes Interview geführt, das neue Einblicke in den sagenumwobenen Entstehungsprozess des Meisterwerks bietet.Darüber hinaus beleuchten wir wie beigewohnt alle regulären Studioalben, stellen Bücher, Filme und Sammlerstücke zur Band vor und beleuchten die vier Protagonisten natürlich auch in Form kompakter Biografien.