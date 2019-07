Sauzipf Rocks: Festivalpässe jetzt auch in Wien und Graz erhältlich

Wer in Wien oder Graz wohnt und zur diesjährigen Auflage des von 09.-10.08.2019 stattfindenden Open Airs in Döbriach pilgert, kann sich den Festivalpass jetzt neben der Bestellung via Internet auch bei zwei neuen Vorverkaufsstellen schnappen.









An dessen Nordufer liegt neben Seeboden und Millstatt auch die zur Gemeinde Radenthein gehörende Ortschaft Döbriach, die dank der örtlichen Kulturiniative schon seit vielen Jahren die Location für das zweitägige Sauzipf Rocks beheimatet.





Von 09.-10.08.2019 wird wie immer ein liebevoll zusammengestelltes Programm für alle Freunde und Genießer von Metal, Rock, Doom, Stoner, Hardcore und Punk geboten, für das Tickets wie immer über die Plattform Ö-Ticket und ihre Partnerfilialen mit Vorverkauf erhältlich sind (Tagestickets für Freitag oder Samstag gibt es übrigens nur dort).





Festivalpässe für beide Tage gab es abseits davon bisher nur bei der Trafik Unterweger direkt in Döbriach, nun aber bieten sich für alle, die die Anreise von Wien oder Graz in Richtung des Open Airs antreten, zusätzliche Möglichkeiten zur Abholung: Sowohl Black.Werk in der Bundeshauptstadt als auch Inandout Records in der steirischen Landeshauptstadt fungiereren als zusätzliche Vorverkaufsstellen.





Musikalische Argumente, um sich ein Ticket zu sichern, werden jedenfalls genug geliefert: On stage geben sich bei der 18. Runde unter anderem DŸSE, ZU, INSANITY ALERT, WUCAN, DEAD WITCHES, THE MOO RAYS, KING SALAMI AND THE CUMBERLAND 3, OUZO BAZOOKA, VU GARDE, MADOG, FRANZ FUEXE, RAM und HEN GRENADE die Ehre.



Alle Infos zum Sauzipf Rocks findet ihr auf www.sauzipfrocks.com