SBÄM: Ausstellung in Berlin

Mit der Bekanntgabe von DIE TOTEN HOSEN als Headliner für den Freitag ist das ohnehin schon imposante Line-up für die diesjährige Runde komplett, die von 08.-10.08.2019 wieder in Püttlingen ansteht – präsentiert von SLAM!

Das Mekka für Rock und Metal meilenweit fernab vom Einheitsbrei liegt von 11.-13.07.2019 wieder einmal in Erfurt-Stotternheim. Nun steht auch der Timetable des superben Line-ups fest, das am Alperstedter See versammelt wird.