SLAM presents: HeavyDays

Zum vierten Mal bietet das HeavyDays am 11.05.2018 in einer ganz speziellen Location in Dischingen ein feines Live-Package in Sachen Rock und Metal - präsentiert von SLAM!









Man schrieb das Jahr 1664, als die nunmehrige Härtsfelder Familienbrauerei Hald in Dunstelkingen, einem Ortsteil der in Baden-Württemberg gelegenen Gemeinde Dischingen, von einem gewissen Mathes Kemmerlin gegründet wurde.Hier wird aber nicht nur seit über 350 Jahren der Gaumen mit wohlschmeckendem Gerstensaft erfreut, sondern demnächst zum bereits vierten Mal auch Feines für den Gehörgang geliefert - und zwar im Rahmen des HeavyDays, das am 11.05.2018 in der Brauerei-Arena über die Bühne geht.Für die anstehende Runde haben sich die Veranstalter wieder ordentlich ins Zeug gelegt, um sowohl Szenegrößen als auch regionale Newcomer in Sachen Rock und Metal zu bieten: Die Gitarren- und Mikrofonklinke in die Hand geben sich diesmal DREAMSHADE, AVIANA, ARISE FROM THE FALLEN, VENUES, STONEM, XPLICIT, CRYPTIC REVENGE und traditionellerweise die Power-Brassband BLECHOS als Aftershow-Act.Die besondere Location kommt passenderwesise auch durstigen Kehlen zugute, denn ab 17:45 Uhr gibt es 40 Liter Freibier (so lange der Vorrat reicht) von 19:00-20:00 Uhr sowie 23:00-24:00 die "Heavy Hour" und außerdem Beerpong, Flunkyball sowie leckere Getränke und Speisen.Alle Infos zum von SLAM präsentierten HeavyDays findet ihr auf www.heavydays.de