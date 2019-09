SLAM presents: Punk Rock Holiday

Das Punk-Hochfest in Tolmin feiert mit seiner zehnten Auflage von 11.-14.08.2020 großes Jubiläum. Wer dabei sein will, sollte wie immer schnell sein, denn ab sofort läuft der Vorverkauf für das zehnte Punk Rock Holiday – präsentiert von SLAM!

Am 16.11.2019 schreiten acht handverlesene Acts in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen bei der dritten Auflage des Hochamts für Freunde von Rock, Metal und Indie zur musikalischen Tat – präsentiert von SLAM!





Plus Gratis-CD mit 10 Tracks! Mit THE HU, DARKTHRONE, MONOLORD, NEW MODEL ARMY, VOLBEAT, PRESS CLUB, KORN, BEING AS AN OCEAN, TIGER ARMY, BARONESS, GOOD RIDDANCE und vielen mehr!Plus Gratis-CD mit 10 Tracks!

Ihr aktuelles Werk "Why Aren't You Laughing?" ist nicht nur bei uns völlig zurecht auf Begeisterung gestoßen. In Kürze gibt es die Möglichkeit, die niederändische Formation auf Europa-Tour live zu erleben – präsentiert von SLAM!

Für die Extraportion Folk haben wir das Video zu "Hidden Berries" samt musikalischen Gästen aus dem im September erscheinenden dritten Album "On My Own" der Formation rund um Bird Christiani als exklusive Premiere für euch in petto.

Nach der üblichen Pause im vergangenen Jahr gilt es von 02.-03.08.2019 das runde, zehnte Jubiläum zu feiern – keine Frage, dass zu diesem Zweck in Anröchte wieder ein Spitzenpaket an Acts geschnürt werden konnte.