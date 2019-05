SLAM presents: THE PROTOMEN

Nach mehr als vier Jahren releasetechnischer Funkstille gibt das britische Quartett mit "This World Is Burning" als Vorbote für das kommende dritte Album endlich wieder ein kräftiges Lebenszeichen von sich.

"Selling Vienna By The Pound": Der einzig wahre PHIL COLLINS spielt am 02.06.2019 im Rahmen seiner "Still Not Dead Yet Live!"-Tour auch im Wiener Ernst Happel Stadion eine Show, deren Besuch wir allerwärmstens empfehlen.