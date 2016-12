Splitter Verlag

Preise:3x AMPLIFIER: "Echoe Street" Limited Edition CD3x BLACKFIELD: "Blackfield IV" CD3x BRUCE SOORD: "s/t" CD3x GAZPACHO: "Molok" CD3x IAN ANDERSON: "Homo Erraticus" CD3x PINK FLOYD: "London 1966/67" CD/DVD3x PORCUPINE TREE: "On The Sunday Of Life" CD3x STEVEN WILSON: "Cover Version" CD3x STEVEN WILSON: " Hand. Cannot. Erase" CD3x THE PINEAPPLE THIEF: "Magnolia" Vinyl2x 2 Plätze auf der Gästeliste für eine Schow der Tour von THE PINEAPPLE THIEF nach eigener Wahl:24.01.2017 D-Aschaffenburg - Colos Saal25.01.2017 D-Oberhausen - Eisenlager26.01.2017 D-Berlin - Frannz Club28.01.2017 D-Dresden - Tante Ju29.01.2017 D-Hamburg - Knust