THE DROWNS: Video zu "Take Me Back"

Im vergangenen Herbst wurde das Debütalbum des frischgebackenen Dreigespanns veröffentlicht, jetzt gibt es zum Song "Take Me Back" ein Video zu sehen.



Der Name ist neu, die Protagonisten sind jedoch altgediente Musiker mit jeder Menge Erfahrung auf dem Buckel: THE DROWNS rekrutiert sich aus drei Herren, die bereits im Rahmen von THE SHELL CORPORATION, SUCCESS, TIME AGAIN und MADCAP aktiv waren.



Sowohl Freunde von klassischem Melodic Punk der 1990er als auch Freunde von Streetpunk und Emo sei der Genuss von "View From The Bottom" empfohlen, dem zehn Tracks umfassenden Debütalbum des in Seattle und Washington beheimateten Trios, das seit September 2018 in Europa via Gunner Records vorliegt.





Zum Song "Take Me Back" gibt es jetzt auch ein Video zu sehen, das wir euch an dieser Stelle gerne ans Herz legen: