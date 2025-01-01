Batman Graphic Novel Collection 85

Ein schwindender Zuspruch der hiesigen Batman-Fans mag wohl kaum den Ausschlag für den Konkurs von Eaglemoss gegeben haben, schließlich wäre die Reihe ansonsten nicht über den ursprünglich geplanten Umfang hinaus verlängert worden. Zu den oftmals aufgetretenen redaktionellen Schnitzern gehörten neben Rechtschreib- und Lettering-Problemen sowie der unnötig sprunghaften Veröffentlichung von zusammenhängenden Handlungsbögen auch die teils nicht ganz nachvollziehbare Auswahl an Material. Das war auch beim unmittelbar vorangegangenen Eintrag der Fall: Das Crossover "Contagion" (auf Deutsch "Die Suche") füllte die Bände 82 und 83 , doch Band 84 wurde seltsamerweise als "Teil 3" etikettiert.Die darin abgedruckten US-Hefte waren kurzweilig, aber im Grunde nur Material, das in den drei Monaten zwischen "Contagion" und der Fortsetzung "Legacy" erschien. Dazu zählt auch fast die gesamte vorliegende Ausgabe, bei der lediglich das abschließende "Shadow of the Bat" 35 als Teil des hierzulande "Der Fluch" betitelten Events durchgeht, da es sich um ein Prelude handelt. Zuvor gibt es einen Dreiteiler aus "Catwoman" 33-35 zu lesen, der bei der deutschsprachigen Erstveröffentlichung durch den Dino Verlag in einen der "Time Warps" ausgelagert, vom damaligen Bat-Vielschreiber Chuck Dixon getextet und von Jim Balent gefällig illustriert wurde. Die stark an "Indiana Jones" erinnernde Story rund um die Suche nach einem antiken Artefakt in der Wüste des Sudan, an dem auch der Orden von St. Dumas interessiert ist, endet mit einem Cliffhanger, der in die Jubiläumsausgabe "Detective Comics" 700, dem eigentlichen Auftakt von "Legacy", überleitet.Durch die Implosion von Eaglemoss gilt es für die Fortsetzung entweder auf Nachdrucke aus den USA oder die Dino-Ausgaben zurückzugreifen. Zum Abschluss gibt es jedenfalls nochmals einen für den Verlag typischen Fauxpas, denn entgegen der Angabe auf dem Backcover, dass "Batman" 697-699 den Band einleiten, sind es die besagten Heftnummern der Schwesterreihe "Detective Comics". Der Dreiteiler mit (dem ursprünglich von Paul Dini für "Batman: The Animated Series" kreierten) Lock-Up, der Kriminelle wie Two-Face oder den (im Rahmen von "Underworld Unleashed" mutierten) Killer Moth in seinem eigenen Gefängnis festsetzt, bietet solide Unterhaltung, hätte im Kontext von "Legacy" aber auch weggelassen werden können.

