Bear Stone Festival: Erste Welle an Acts bekanntgegeben

Die kommende Auflage des musikalischen Hochamts in Donje Primišlje, die von 02.-05.07.2026 stattfindet, wirft bereits einen mächtigen Schatten voraus angesichts der Bands, die soeben verlautbart wurden.
Binnen kürzester Zeit hat sich das Bear Stone Festival als hervorragende Adresse für alle Freunde vielfältigster Ausprägungen von Heavy Rock und Metal etabliert. Das liegt einerseits am exquisiten Geschmack des Veranstalterteams, das eine tolle Mischung aus angesagten Größen wie auch heißen Newcomern in Donje Primišlje bietet, und hat andererseits zweifellos auch mit der Naturkulisse zu tun, die man bei anderen Open Airs vergeblich sucht.
Die idyllische Location in der Nähe des Orts Slunj direkt am Fluss Mrežnica, die sich wunderbar zum Relaxen zwischen der musikalischen Action eignet, ist nämlich von Wäldern umgeben und nur eine kurze Autofahrt entfernt vom Nationalpark Plitvicer Seen. Die vierte Auflage, die uns von 02.-05.07.2026 ins Haus steht, wird selbstverständlich alle Register ziehen, um den hervorragenden Ruf einmal mehr zu verteidigen.
Dazu tragen natürlich auch die Hochkaräter der ersten Welle an soeben bekanntgegebenen Live-Acts bei. So sind bereits UNCLE ACID & THE DEADBEATS, ELDER, MY SLEEPING KARMA, PLANET OF ZEUS, TRAVO, WYATT E., UNGRAVEN, SAINT KARLOFF, ŽEN, OTROVNA KRISTINA, DRONE HUNTER, GODZILLA WAS TOO DRUNK TO DESTROY TOKYO, HRMÜLJA, SUNTAN CLUB und LINIJA 109 fixiert.
Alle Infos zum Bear Stone Festival findet ihr auf www.bearstonefestival.com
Zur Einstimmung auf die nächste Runde könnt ihr euch hier auch das offizielle Aftermovie 2025 ansehen: