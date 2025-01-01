SLAM Logo
© SLAM Media
SLAM #141 mit Interviews und Storys zu ALICE COOPER +++ MONO INC. +++ 100 KILO HERZ +++ IGORRR +++ WUCAN +++ THREE DAYS GRACE +++ LORNA SHORE +++ ARCADEA +++ BABYMETAL +++ u.v.m. +++ Jetzt am Kiosk!

Bear Stone Festival: Erste Welle an Acts bekanntgegeben

Die kommende Auflage des musikalischen Hochamts in Donje Primišlje, die von 02.-05.07.2026 stattfindet, wirft bereits einen mächtigen Schatten voraus angesichts der Bands, die soeben verlautbart wurden.

Bear Stone Festival 2026 PromoBinnen kürzester Zeit hat sich das Bear Stone Festival als hervorragende Adresse für alle Freunde vielfältigster Ausprägungen von Heavy Rock und Metal etabliert. Das liegt einerseits am exquisiten Geschmack des Veranstalterteams, das eine tolle Mischung aus angesagten Größen wie auch heißen Newcomern in Donje Primišlje bietet, und hat andererseits zweifellos auch mit der Naturkulisse zu tun, die man bei anderen Open Airs vergeblich sucht.


Die idyllische Location in der Nähe des Orts Slunj direkt am Fluss Mrežnica, die sich wunderbar zum Relaxen zwischen der musikalischen Action eignet, ist nämlich von Wäldern umgeben und nur eine kurze Autofahrt entfernt vom Nationalpark Plitvicer Seen. Die vierte Auflage, die uns von 02.-05.07.2026 ins Haus steht, wird selbstverständlich alle Register ziehen, um den hervorragenden Ruf einmal mehr zu verteidigen.


Dazu tragen natürlich auch die Hochkaräter der ersten Welle an soeben bekanntgegebenen Live-Acts bei. So sind bereits UNCLE ACID & THE DEADBEATS, ELDER, MY SLEEPING KARMA, PLANET OF ZEUS, TRAVO, WYATT E., UNGRAVEN, SAINT KARLOFF, ŽEN, OTROVNA KRISTINA, DRONE HUNTER, GODZILLA WAS TOO DRUNK TO DESTROY TOKYO, HRMÜLJA, SUNTAN CLUB und LINIJA 109 fixiert.


Alle Infos zum Bear Stone Festival findet ihr auf www.bearstonefestival.com.


Zur Einstimmung auf die nächste Runde könnt ihr euch hier auch das offizielle Aftermovie 2025 ansehen:
 


 
 
************************************************************************
 
JETZT IM HANDEL:
SLAM #141
  Jetzt am Kiosk oder im Abo!

ROCK CLASSICS #43: PINK FLOYD
Ab 06.06.2025 am Kiosk, direkt im Webshop oder in unserem Amazon-Shop!
 
SLAM @ Facebook - LIKEN und immer topinformiert sein!
 
************************************************************************
 
SLAM #141 CoverROCK CLASSICS #43: PINK FLOYD
Das gefällt mir! Weiter-tweeten

SIDEBÜRNS: Start der Single-Offensive zur kommenden EP mit "All In"

Im Vorfeld der für März 2026 angekündigten EP "Beer Füeled Bastard" haut das Power-Trio im Abstand von sechs Wochen jeweils einen neuen Song raus. Losgerockt wird ab 26.09.2025 mit dem ersten Vorgeschmack "All In".

Jera On Air: Erste Acts des Line-Ups für 2026 bekannt

Nachdem die diesjährige Auflage einmal mehr erfolgreich über die Bühne(n) gebracht wurde, präsentiert das nimmermüde Team des Jera On Air bereits sage und schreibe 20 Bands für die nächste Sause von 25.-27.06.2026.

KOAN AKKU bringen Debüt-EP "Von Flammen Ins Licht" an den Start

Ab 26.09.2025 wartet die erste EP des (live um weitere Mitstreiter ergänzten) Tiroler Mundart-Rockduos darauf, die Hörerschaft im Lauf von sechs Songs auf eine intensive Reise quer durch das emotionale Spektrum mitzunehmen.

Manga Day 2025: Hey ho, Leseratten, let`s go!

Es ist wieder einmal so weit: Am Samstag, den 27.09.2025 laden erneut zahlreiche tolle Gratis-Leseproben zum Schmökern in Manga-Highlights für jeden Geschmack bei den ebenso zahlreich teilnehmenden Partnern ein.

Exklusive Video-Premiere bei SLAM: "Computer Dreams" von VIBRAVOID

Als Kostprobe zum neuen Album "Remove The Ties", das am 26.09.2025 erscheint, haben wir das Video zum Song "Computer Dreams" zum Eintauchen in virtuelle Welten als exklusive Premiere für euch.

Meet Your Master: Masterclass mit den SCORPIONS

Im Portfolio der Online-Kurse mit den Spitzenkräften ihres Fachs sind jetzt auch die legendären Rocklegenden aus Hannover vertreten – inklusive allerlei aufschlussreicher Infos sowie Tipps direkt von den Profis.
Rock Classics
Facebook Twitter
© by SLAM alternative music magazine 2025. AGBs | Impressum
Cookie-Einstellungen (Datenschutzerklärung)

Alle annehmen Ablehnen / Konfigurieren