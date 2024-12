Die Leidenschaft für Musik und alles, was man dafür braucht, um sie zu spielen, gehören bei Thomann untrennbar zusammen. Ab 06.12.2024 gewährt eine zum 70. Geburtstag des Unternehmens entstandene Dokumentation Einblicke in das legendäre Musikhaus.

"Behind The Passion": Doku zum 70-jährigen Jubiläum von Thomann

Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, das Punk Rock Holiday, das die ersten Acts angekündigt und nur noch 100 Tickets in petto hat. Wer von 04.-08.08.2025 bei der von SLAM präsentierten Extravaganza in Tolmin dabei sein will, sollte sich also sputen!

Für eine schöne Bescherung, nämlich in Sachen Psychedelic Rock, sorgen die drei Herren, die aktuell an ihrem zweiten Album schrauben, kurz vor Weihnachten mit zwei Gigs – in Festtagsstimmung präsentiert von SLAM!

Wer bei der von SLAM präsentierten dritten Auflage des metallischen Spekaktels in Tolmin von 23.-27.07.2025 dabei sein will, kann sich noch für kurze Zeit ein Ticket zum Frühbucherpreis schnappen. Die neuesten Zugänge im Line-up dürften die diesbezügliche Entscheidungen zweifellos erleichtern.

Alles Gute kommt irgendwann einmal wieder. Das ist auch so bei einer legendären Festivalreihe, die 2006 abrupt endete und jetzt unter geringfügig verändertem Namen, aber bewährter Live-Power im Mai 2025 zurückkehrt – präsentiert von SLAM!

Die schwedischen Metalgranden machen im Rahmen von "The Legendary Tour", die soeben angekündigte wurde, auch in Wien Station. Wer dabei sein will, kann sich jetzt schon sein Ticket sichern.