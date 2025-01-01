SLAM Logo
Citadel Electronics: Debüt mit geballter Expertise

Beim Guitar Summit 2025 feierte Citadel Electronics seine Premiere als neue Vertriebsmarke von Sound Service.
 
Citadel Electronics Portfolio
Gegründet wurde das Unternehmen von Santiago Alvarez und Tommi Otsavaara, um ihre umfassende Erfahrung im Produktdesign für branchenführende Unternehmen mit der Leidenschaft als Musiker zu verbinden. Alvarez, ehemaliger technischer Direktor und Verstärkerdesigner bei Marshall, hat den Sound moderner Gitarrenmusik entscheidend mitgeprägt und entwickelte Verstärker für Größen wie YNGWIE MALMSTEEN, SLASH oder JOE SATRIANI. Otsavaara, ehemaliger Chief Technology Officer bei Darkglass Electronics, kennt man wiederum für seine hochwertigen Bassgitarren-Effekte und -Verstärker sowie die Gestaltung eines großen Teils des Darkglass-Katalogs.


Die Mission von Citadel Electronics ist klar – und zugleich ehrgeizig: Erstklassige Schaltungsdesigns zu einem fairen Preis anzubieten. Durch die Integration innovativer Features und neuartiger Funktionen hinterfragt Citadel traditionelle Normen und entwickelt Produkte, die unabhängig von gängigen Technologien neue Maßstäbe setzen. Jedes Produkt spiegelt die Leidenschaft für Musik und Technik sowie das Streben nach klanglicher Exzellenz wider.


Das aktuelle Portfolio von Citadel umfasst sieben hochwertige Effektpedale – darunter populäre Verzerrer, ein Noisegate und einen Phaser, die Boutique-Qualität bieten, jedoch zu einem attraktiven Preis im mittleren Segment positioniert sind. Alle Citadel-Produkte sind ab Mitte Oktober 2025 lieferbar.


Alle Infos und Bestellmöglichkeiten zu Citadel gibt es über diesen Link.


 
Künstler und Cannabis – welche Stars sind pro Cannabis?

Spätestens seit der schrittweisen Legalisierung ist Cannabis in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das hat dazu beigetragen, dass sich mehr und mehr Menschen positiv über die Pflanze äußern. Bei vielen Künstlern war das schon lange davor der Fall. Schauen wir uns einige Befürworter an.

G-SHOCK: Event mit Überraschungsauftritt von CENTRAL CEE

Kurz vor dem Start der Welttour legte die Londoner Rapgröße am 30.03.2025 einen unerwarteten Gig bei einem Live-Event der legendären Uhrenmarke G-SHOCK hin.

Baroni: Zwei fleißige Ameisen für perfekten Sound von Baroni

Die italienische Firma hat kürzlich eine feine Innovation angekündigt, die in zwei neuen Produkten zum Einsatz kommt – dem Stage Ant Mono und dem Stage Ant Stereo.

Musik und Achtsamkeit: Vom Stress zum Flow

Musik hat die einzigartige Fähigkeit, unsere Emotionen und Gedanken zu beeinflussen. Besonders in stressigen Zeiten kann sie als kraftvolles Werkzeug dienen, um den Geist zu beruhigen und den Alltag aus einer neuen Perspektive zu erleben.

CBD und Musiktherapie: Medizinalcannabis als innovativer Ansatz bei Stress und Angst

In unserer schnelllebigen, oft belastenden Welt suchen viele Menschen vermehrt nach alternativen Methoden, um innere Unruhen zu mildern. Musiktherapie bietet so weit mehr als nur klanglichen Genuss – sie schafft Räume, in denen Schwingungen und Emotionen in besonderer Harmonie zusammenwirken, um Stress und Angst auf unkonventionelle Weise zu lindern.

Traumberufe in der Musikbranche – mit welchen Zukunftsaussichten können Musiker rechnen?

Alternative Musik ist kreativ, schräg und einzigartig. Aber eignet sich dieses Musikgenre für die große Karriere? Die zunehmende Digitalisierung und die Entwicklung innovativer Technologien betrifft auch die Musikbranche. Wie sind die Zukunftsaussichten im musikalischen Bereich?
