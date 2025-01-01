Citadel Electronics: Debüt mit geballter Expertise

Spätestens seit der schrittweisen Legalisierung ist Cannabis in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das hat dazu beigetragen, dass sich mehr und mehr Menschen positiv über die Pflanze äußern. Bei vielen Künstlern war das schon lange davor der Fall. Schauen wir uns einige Befürworter an.

Kurz vor dem Start der Welttour legte die Londoner Rapgröße am 30.03.2025 einen unerwarteten Gig bei einem Live-Event der legendären Uhrenmarke G-SHOCK hin.

Die italienische Firma hat kürzlich eine feine Innovation angekündigt, die in zwei neuen Produkten zum Einsatz kommt – dem Stage Ant Mono und dem Stage Ant Stereo.

Musik hat die einzigartige Fähigkeit, unsere Emotionen und Gedanken zu beeinflussen. Besonders in stressigen Zeiten kann sie als kraftvolles Werkzeug dienen, um den Geist zu beruhigen und den Alltag aus einer neuen Perspektive zu erleben.

In unserer schnelllebigen, oft belastenden Welt suchen viele Menschen vermehrt nach alternativen Methoden, um innere Unruhen zu mildern. Musiktherapie bietet so weit mehr als nur klanglichen Genuss – sie schafft Räume, in denen Schwingungen und Emotionen in besonderer Harmonie zusammenwirken, um Stress und Angst auf unkonventionelle Weise zu lindern.