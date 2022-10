Das sind die Drops & Wins Turniere

Was können sich Spieler von den Drops & Wins-Turnieren von Pragmatic Play erwarten? Wir informieren euch über alle Einzelheiten, die ihr schon immer wissen wolltet.

Alles zu Drops & Wins Turnieren von Pragmatic Play



Sowohl Entwickler von Online Slots als auch Online Casinos werden immer einfallsreicher, um ihren Spielern mehr anzubieten. Die neueste Erfindung in diesem Bereich sind Slot-Turniere.





Auf den ersten Blick mag man sich fragen, wie ein Slot-Turnier überhaupt funktionieren soll. Immerhin spielt man Slots nur allein, wobei es ebenfalls kaum Zeitrahmen gibt, innerhalb derer man eine Runde als Erster durchgespielt haben könnte. Das Prinzip wurde für ein Slot-Turnier wesentlich einfacher gehalten: Man muss innerhalb des Turnierzeitraums nur bestimmte Spiele spielen. Den Spielern werden dann entweder je nach Höhe des Einsatzes oder ihres Gewinns Punkte gutgeschrieben, mit denen sie in eine Rangliste gelangen und somit Preise gewinnen können.





Normalerweise werden solcherlei Turniere jeweils von den einzelnen Online Casinos ins Leben gerufen und nicht von einem Spieleentwickler. Das ist mit Drops & Wins von Pragmatic Play allerdings anders. Dieses Turnier wird von einem Entwickler direkt initiiert und somit übergreifend in mehreren Online Casinos gleichzeitig durchgeführt.





Die Besonderheiten von Drops & Wins



Drops & Wins ist bereits insofern besonders, als dass dieses Turnier in vielen Online Casinos gleichzeitig stattfindet. Ganz gleich, in welchem Online Casino man spielt, kann dieses Turnier angeboten werden. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass ein Online Casino mit Pragmatic Play zusammenarbeitet und an dieser Aktion teilnehmen möchte.





Dem Online Casino selbst entsteht daraus kein weiterer Aufwand. Es muss das Turnier nicht selbst ausrichten und sich entsprechend auch nicht persönlich um die Preisverteilung kümmern – das wird von Pragmatic Play übernommen. Nachdem Drops & Wins nach seinem ersten Durchlauf im Jahr 2020 so viel Anklang fand, nehmen immer mehr Online Casinos an dieser Aktion teil. Letztlich ist jedes renommierte Online Casino dabei, da es heute kaum einen Anbieter gibt, der keine Spiele von Pragmatic Play im Angebot hat.





Spieleübergreifendes Turnier



In der Regel werden Turniere in Online Casinos nur für Slots ausgelobt, manchmal auch für Live-Spiele. Das bedeutet, dass für jeden Bereich ein anderes Turnier ins Leben gerufen werden müsste.





Drops & Wins findet als Turnier allerdings spieleübergreifend statt. Somit kann man am Turnier sowohl durch Slotspiele als auch Live Spiele in einem Casino teilnehmen. Damit der Spielspaß während des Turniers erhalten bleibt, verändert sich die RTP der jeweiligen Spiele nicht.





Sehr großzügige Preispools



Der Preispool von Drops & Wins liegt monatlich bei 1.000.000 Euro und für gewöhnlich laufen die Drops & Wins-Turniere über mehrere Monate. Jeder Spieler hat entsprechend mehrere Monate in Folge die Chance, einen Teil vom großen Kuchen abzubekommen.



Der monatliche Preispool teilt sich wie folgt auf:



● Täglich 62.000 Euro,

● wöchentlicher Top-Preis: 10.000 Euro in bar,

● zwischendurch 1.500 Barpreise.





Das sind allerdings nur die `Wins`. Hinter diesem Turnier stecken immerhin noch `Drops`, also Preise, die man zwischendurch spontan im Spiel gewinnen kann. Diese `Drops` kann man jeden Tag bei Teilnahme am Turnier gewinnen:



● Täglicher Preispool: 9.000 Euro,

● täglicher Top-Preis: 1.000 Euro,

● täglich 500 Barpreise.



Wie funktioniert die Teilnahme?

An einem Drops & Wins-Turnier kann jeder Spieler teilnehmen, der sich in einem teilnehmenden Online Casino registriert hat. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass man an einem Spiel echtes Geld einsetzt. Der Mindestbetrag liegt hierbei nur bei 50 Cent. Selbstredend muss man ein Spiel spielen, das von Pragmatic Play stammt. Zu den qualifizierenden Spielen gehören die beliebtesten Titel von Pragmatic Play, sodass für die Unterhaltung bei der Turnierteilnahme gesorgt ist.





Aufteilung der Gewinne



Die Gewinne werden je nach Spiel unterschiedlich aufgeteilt. Obschon Drops & Wins sowohl für Slots als auch Live Spiele gilt, werden die Preise zu anderen Kriterien ausgelobt.





Drops & Wins Slot Turnier



Wöchentlich können 1500 Spieler einen Preis gewinnen. Bei den Wochen gibt es zudem Unterschiede. Einerseits gibt es reguläre Wochen, wo der Spieler mit höchstem Gewinnbetrag für einen Spin einen Gewinn erhält. In den regulären Wochen handelt es sich um Bargeldpreise, wobei der erste Platz mit 10.000 Euro gekürt wird. In anderen Wochen werden Mulitiplikatorpreise verliehen.





Die Preisdrops hingegen werden direkt während eines Spiels verliehen, was bei einem Spin oder bereits beim Festlegen eines Einsatzes geschehen kann. Hierbei ist es sogar möglich, Free Spins zu gewinnen.





Drops & Wins Live Casino Turnier



Die Preisdrops für Spiele im Live Casino sind etwas anders gestaltet. Hier liegt auch der wöchentliche Preispool bei einem anderen Wert – und zwar bei 50.000 Euro. Täglich ist er bei 10.000 Euro festgelegt, der bis zu 600 Geldpreise pro Tag vorsieht. Allerdings finden die Preisdrops nicht täglich statt, sondern nur montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags. An Freitagen und Samstagen finden hingegen sogenannte Mega-Drops statt, für die an diesen zwei Tagen jeweils ein Preispool von 20.000 Euro festgelegt ist. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Preisdrops an ausgewählten Blackjack-Spielen von Pragmatic Play, bei denen der tägliche Preispool auf 35.000 Euro festgelegt ist.





Im Live Casino kann man jederzeit einen Preisdrop gewinnen, sobald man bei den Spielen einen Einsatz festgelegt hat. Die Preise werden nach dem Zufallsprinzip verteilt, sodass man sich jederzeit unter den glücklichen Gewinnern befinden kann. Eine Rangliste gibt es hingegen für das Live Casino nicht wie bei den Slots.