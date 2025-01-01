SLAM Logo
© SLAM Media
SLAM #141 mit Interviews und Storys zu ALICE COOPER +++ MONO INC. +++ 100 KILO HERZ +++ IGORRR +++ WUCAN +++ THREE DAYS GRACE +++ LORNA SHORE +++ ARCADEA +++ BABYMETAL +++ u.v.m. +++ Jetzt am Kiosk!

Death Be Damned

Ungebetene Gäste sind auch dem Hause Muguerza zuwider – besonders wenn sie mit den Anwesenden kurzen Prozess machen.

Death Be DamnedNach feinen Titeln wie "Trese" oder "Alandal" liefert der Dantes Verlag mit dem vorliegenden Einzelband weiteres Material aus der reichhaltigen Comic-Szene der Philippinen. In "Death Be Damned" laden die Muguerzas jede Menge Prominenz aus der politischen und wirtschaftlichen Elite des Landes auf ihr Anwesen ein, rechnen aber nicht mit den Partycrashern, die auf Blut aus sind. Zwar wird das Gelände von jeder Menge Security bewacht, die zwar mit unliebsamen Rebellen fertigwerden dürfte, aber eben nicht mit Untoten, gegen die eine Ladung Blei wenig ausrichtet.


Schon bald bekämpfen die Gastgeber nicht nur die Eindringlinge, sondern auch einander, schließlich gibt es bei den Muguerzas so einige ungeklärte Konflikte. Es stellt sich dabei lediglich die Frage, ob genügend Ansprechpartner übrigbleiben – auch für Fernsehreporterin Grace Tecson, die die Story ihres Lebens fernab der ansonsten behandelten Promithemen mit Klatsch und Tratsch wittert und sich alsbald inmitten des Gemetzels wiederfindet, das Mike Alcazaren, Noel Pascual, AJ Bernardo und Josel Nicolas in acht Kapiteln auf weit über 200 Seiten entfalten.


Wer schon immer wissen wollte, wie ein gemeinsames Projekt von Mike Mignola ("Hellboy"), Frank Miller ("Sin City") und Victor Santos ("Polar") vor allem optisch aufgrund der Reduzierung der Farbpalette aussehen könnte, kann bei der schwer unterhaltsamen und mit beißendem Spott sowie Sozialkritik versetzten Story über das Sterben der Reichen und Schönen nichts falsch machen. Lediglich durch die Vielzahl der beteiligten Charaktere und manch zu schnellem "Schnitt" bei den Actionszenen geht womöglich zwischenkurz kurz mal die Übersicht verloren, aber das ist nichts, was sich nicht mit einem zweiten Lesedurchlauf beheben ließe. Doppelt hält schließlich immer besser!


 
# # # Andreas Grabenschweiger # # #



Publisher: Dantes Verlag


 
Das gefällt mir! Weiter-tweeten

Gruselkabinett 170

Manchmal kommt der Tod versteckt und in Verkleidung, wirkt nett oder geradezu liebenswert. Doch egal in welcher Gestalt wir ihm begegnen, das Ende ist stets dasselbe.

Marvel Origins 43

Spider-Man am Tiefpunkt und Steve Ditko in lichten künstlerischen Höhen sorgen für einen ikonischen Moment der Netzschwinger-Historie.

Edgar Wallace präsentiert: Bliss ermittelt 8

Die Londoner Unterwelt wird von einem neuen König regiert. Der Abschaum zeigt offene Bewunderung, die Bürger Angst – und die Gesetzeshüter zollen ihm Respekt.

Sherlock Holmes 56

Ein alter Bekannter berichtet von einigen merkwürdigen Ereignissen auf einer Zugfahrt. Eine Verkettung ungewöhnlicher Ereignisse oder steckt doch mehr dahinter?

Die offizielle Marvel-Comic-Sammlung 223

Dank Marvel Legacy durfte niemand Geringerer als Eddie Brock endlich wieder mit Symbiontenpower antreten – wenngleich samt gefährlichem Handicap.

Dorian Hunter – Dämonen-Killer 51.2

In einem Tal, verborgen zwischen den Gipfeln der Achttausender, verwischt die Grenze zwischen Traum und Realität. Kann Dorian Hunter sich auch in Hekates Garten behaupten?
Rock Classics
Facebook Twitter
© by SLAM alternative music magazine 2025. AGBs | Impressum
Cookie-Einstellungen (Datenschutzerklärung)

Alle annehmen Ablehnen / Konfigurieren