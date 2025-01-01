Death Be Damned

Ungebetene Gäste sind auch dem Hause Muguerza zuwider – besonders wenn sie mit den Anwesenden kurzen Prozess machen.









Schon bald bekämpfen die Gastgeber nicht nur die Eindringlinge, sondern auch einander, schließlich gibt es bei den Muguerzas so einige ungeklärte Konflikte. Es stellt sich dabei lediglich die Frage, ob genügend Ansprechpartner übrigbleiben – auch für Fernsehreporterin Grace Tecson, die die Story ihres Lebens fernab der ansonsten behandelten Promithemen mit Klatsch und Tratsch wittert und sich alsbald inmitten des Gemetzels wiederfindet, das Mike Alcazaren, Noel Pascual, AJ Bernardo und Josel Nicolas in acht Kapiteln auf weit über 200 Seiten entfalten.





Wer schon immer wissen wollte, wie ein gemeinsames Projekt von Mike Mignola (





Nach feinen Titeln wie "Trese" oder "Alandal" liefert der Dantes Verlag mit dem vorliegenden Einzelband weiteres Material aus der reichhaltigen Comic-Szene der Philippinen. In "Death Be Damned" laden die Muguerzas jede Menge Prominenz aus der politischen und wirtschaftlichen Elite des Landes auf ihr Anwesen ein, rechnen aber nicht mit den Partycrashern, die auf Blut aus sind. Zwar wird das Gelände von jeder Menge Security bewacht, die zwar mit unliebsamen Rebellen fertigwerden dürfte, aber eben nicht mit Untoten, gegen die eine Ladung Blei wenig ausrichtet.Schon bald bekämpfen die Gastgeber nicht nur die Eindringlinge, sondern auch einander, schließlich gibt es bei den Muguerzas so einige ungeklärte Konflikte. Es stellt sich dabei lediglich die Frage, ob genügend Ansprechpartner übrigbleiben – auch für Fernsehreporterin Grace Tecson, die die Story ihres Lebens fernab der ansonsten behandelten Promithemen mit Klatsch und Tratsch wittert und sich alsbald inmitten des Gemetzels wiederfindet, das Mike Alcazaren, Noel Pascual, AJ Bernardo und Josel Nicolas in acht Kapiteln auf weit über 200 Seiten entfalten.Wer schon immer wissen wollte, wie ein gemeinsames Projekt von Mike Mignola ( "Hellboy" ), Frank Miller ( "Sin City" ) und Victor Santos ( "Polar" ) vor allem optisch aufgrund der Reduzierung der Farbpalette aussehen könnte, kann bei der schwer unterhaltsamen und mit beißendem Spott sowie Sozialkritik versetzten Story über das Sterben der Reichen und Schönen nichts falsch machen. Lediglich durch die Vielzahl der beteiligten Charaktere und manch zu schnellem "Schnitt" bei den Actionszenen geht womöglich zwischenkurz kurz mal die Übersicht verloren, aber das ist nichts, was sich nicht mit einem zweiten Lesedurchlauf beheben ließe. Doppelt hält schließlich immer besser!

# # # Andreas Grabenschweiger # # #







Publisher: Dantes Verlag





