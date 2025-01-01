SLAM Logo
Die offizielle Marvel-Comic-Sammlung 223

Dank Marvel Legacy durfte niemand Geringerer als Eddie Brock endlich wieder mit Symbiontenpower antreten – wenngleich samt gefährlichem Handicap.

Die offizielle Marvel-Comic-Sammlung 223In den vergangenen Jahren ist wohl kein Bereich des Marvel-Universums so stark expandiert wie die "Symbionten-Ecke", sprich alles was mit Venom, Carnage und diversen Ablegern des Außerirdischen vom Volk der Klyntar zu tun hat: Seien es die Crossovers "Absolute Carnage", "King in Black" oder "Venom War", der ursprünglich vom kleinen Schwarzen, das Spider-Man von "Secret Wars" als scheinbar äußerst praktisches Kostüm auf die Erde brachte, ausgehende Mythos wurde kräftig erweitert und jede Menge Output damit gefüllt – wie immer bei Marvel nahe am lesetechnischen Overkill, aber der Erfolg bei der Leserschaft scheint dem "House of Ideas" auch hier rechtzugeben.


Im Rahmen der verlagsweiten Initiative Marvel Legacy, bei der die Heftnummern der monatlichen Veröffentlichungen schlagartig erhöht wurde, da nun alle bisherigen Serien, Miniserien und so weiter miteinberechnet wurden, verwandelte sich auch die siebte Nummer einer Ende 2016 (wieder einmal) neu gestarteten Venom-Serie zur Nummer 150, die ebenso wie die folgenden acht Ausgaben den vorliegenden Band bestreitet. Jede Menge Lesefutter also, zum Glück gehen Quantität und Qualität hier auch Hand in Hand, denn Autor Mike Costa legt Eddie Brock und den Symbionten, mit dem er sich einst verband, in gewisser Weise auf die Couch, um deren toxische Liebesbeziehung zu analysieren.


Nach dem von fantastischen Tradd Moore ("All-New Ghost Rider") gezeichneten Schnelldurchlauf der Venom-Historie samt einem Überblick zwischenzeitlich mit dem schwarzen "Untermieter" verbundenen Personen folgt ein von Gerardo Sandoval illustrierter Dreiteiler, der Eddie Brock aufgrund der Probleme mit seiner anderen Hälfte in die Arme von Alchemax treibt und ihn gleichzeitig als Beschützer einer von Stegron geschaffenen Dino-Gemeinschaft unter den Straßen von New York etabliert – das bleibt nicht die einzige Referenz an die 1990er und speziell an "Venom: Lethal Protector", denn nach einem aufschlussreichen Zwischenspiel zu den Gedanken des Symbionten mit Artwork von Paulo Siqueira tritt mit Mark Bagley der Zeichner der damaligen Miniserie an. Perfekter Mix aus Action und… mjam… Hirn!


 
# # # Andreas Grabenschweiger # # #



Publisher: Hachette



Erhältlich im Zeitschriftenhandel und auf www.zeit-fuer-superhelden.de.


 
