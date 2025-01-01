Die offizielle Marvel-Comic-Sammlung 223

# # # Andreas Grabenschweiger # # #

Dank Marvel Legacy durfte niemand Geringerer als Eddie Brock endlich wieder mit Symbiontenpower antreten – wenngleich samt gefährlichem Handicap.

Ungebetene Gäste sind auch dem Hause Muguerza zuwider – besonders wenn sie mit den Anwesenden kurzen Prozess machen.

Manchmal kommt der Tod versteckt und in Verkleidung, wirkt nett oder geradezu liebenswert. Doch egal in welcher Gestalt wir ihm begegnen, das Ende ist stets dasselbe.

Spider-Man am Tiefpunkt und Steve Ditko in lichten künstlerischen Höhen sorgen für einen ikonischen Moment der Netzschwinger-Historie.

Die Londoner Unterwelt wird von einem neuen König regiert. Der Abschaum zeigt offene Bewunderung, die Bürger Angst – und die Gesetzeshüter zollen ihm Respekt.

Ein alter Bekannter berichtet von einigen merkwürdigen Ereignissen auf einer Zugfahrt. Eine Verkettung ungewöhnlicher Ereignisse oder steckt doch mehr dahinter?