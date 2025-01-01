Edgar Wallace präsentiert: Bliss ermittelt 8

Die Londoner Unterwelt wird von einem neuen König regiert. Der Abschaum zeigt offene Bewunderung, die Bürger Angst – und die Gesetzeshüter zollen ihm Respekt.









Wer sich den Fröschen in den Weg stellt, findet schnell sein Ende. Selbst das Bemühen Scotland Yards, die Organisation zu infiltrieren, nehmen einen desaströsen Verlauf und enden mit dem brutalen Mord an einem inkognito ermittelnden Beamten. Nun ist es an Inspektor Bliss und seinem Team, den kriminellen Mastermind zu stoppen. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig und gehen nur schleppend voran. Immer neue Überfälle und Morde erschüttern die britische Hauptstadt. Ein Tipp rückt mögliche Bandenmitglieder in den Fokus des Polizeiapparats. Wird es Bliss gelingen, dem Frosch die Maske vom Gesicht zu reißen?





In den Erinnerungen des Rezipienten nahm der Frosch mit der Maske nur einen der hinteren Plätze im Kaleidoskop von Schurken im Edgar-Wallace-Kosmos ein. Gangster wie der Hexer, unheimliche Geistliche, die alte Gemäuer durchstreifen, und Schützen mit archaischen Schusswaffen erschienen um ein Vielfaches schillernder und spektakulärer als der Gauner mit der schnöden Amphibienmaske. Eine grobe Fehleinschätzung, denn dem Frosch fehlte nur die richtige Bühne, um sein Potenzial als brutaler, aber gleichermaßen genialer Schurke zu entfalten.





Wie aus einem kostümierten Kleinkriminellen ein eiskalter Gangster werden kann, wird im vorliegenden Fall deutlich. Der Einstieg in den Plot weicht von anderen Geschichten des Autors Edgar Wallace ab: Wir begleiten einen erfahrenen Ermittler auf einer Undercover-Mission, die auf tragische Weise scheitert. Erst dann nehmen Bliss und sein Team die Polizeiarbeit in ihre Hände und stellen sich dem Frosch. Der Auftakt zu einem höchst unterhaltsamen Katz-und-Maus-Spiel, bei dem die mächtige Unterweltorganisation immer einen Schritt voraus zu sein scheint. Insbesondere wenn die Gangster ihre spektakulären Verbrechen verüben, kann die vorliegende Folge durch ihre dichte Atmosphäre punkten und entführt den Hörer in finstere Gassen im Londoner Nebel.





Der Frosch gehört einer neuen Art von Verbrechern an. Während die von ihm geplanten Raubzüge immer genialer und aufwendiger ausfallen, verliert die Menschlichkeit immer weiter an Boden, Individuen werden allein anhand ihrer Nützlichkeit beurteilt, geht diese verloren, beseitigt man sie und sieht sich nach neuen Ressourcen um, die sich für die eigenen Zwecke einspannen lassen. Welche Konsequenzen dies haben kann, zeigt das Schicksal einiger der Hauptfiguren.





"Der Frosch mit der Maske" ist ein harter Thriller, der viele Klischees, die dem Werk von Edgar Wallace anhaften, abstreift und die harte Arbeit der Polizei gegen einen zunehmend gefährlicher agierenden Gegener in den Mittelpunkt rückt. Dies geschieht auf eine wohltuende Weise: Man verbeugt sich vor den Vorbildern der 1960er und 1970er Jahre, ohne ihnen blind zu folgen. Als Beispiel hierfür sei die Figur des Reporters Leach erwähnt. Die Soundeffekte sind gut gewählt und sorgen schnell für genau das richtige Feeling, um eine solche Story noch besser genießen zu können. Egal ob die kalten Straßen der Metropole oder das Treiben in einer zwielichtigen Spelunke, die Geräusche erwecken den jeweiligen Ort gekonnt zum Leben.





Man kann es einfach nicht oft genug erwähnen: Der Soundtrack der Reihe passt wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Big-Band-Klänge treffen auf Jazzsounds, vermischen sich mit lateinamerikanischen Rhythmen und erschaffen ein erstaunliches musikalisches Konglomerat, das ein London der 1960er neu funkeln und erstrahlen lässt. Großartig! Mittlerweile ist zu erkennen, dass innerhalb dieser Reihe ein eingespieltes Team agiert. Gordon Piedesack überzeugt einmal mehr als abgebrühter Inspektor Bliss, während Clemens Gerhard und Heiko Grauel als seine Assistenten Chandler und Walsh in Erscheinung treten. Gemeinsam geben sie dem Polizeiapparat ein Gesicht und machen dabei eine überaus gute Figur.





Linus Kraus wächst immer mehr in die Rolle des listigen Journalisten Leach. Die Überraschung dieser Episode stellt jedoch zweifellos Jan Langer dar, seiner Figur merkt man die innere Zerrissenheit in jeder Minute an: Der Wunsch, endlich Anerkennung zu finden, die Suche nach einem Platz im Leben und die Unsicherheit, welchen Weg er einschlagen soll, sind immer greifbar. Beeindruckend. Ohne Umschweife darf man auch diese Wallace-Adaption zu einer der besten und eigenständigsten zählen. Bitte genau so weitermachen, Gigaphon!





Die Machtverhältnisse innerhalb des organisierten Verbrechens in der britischen Hauptstadt befinden sich in ständiger Bewegung. Verschiedene kriminelle Organisationen ringen fortwährend um Einfluss, profitable Betätigungsfelder und Gewinne. Nur einer Fraktion ist es binnen kürzester Zeit gelungen, durch ihre spektakulären Verbrechen und brutales Vorgehen alle anderen Gangster zu überflügeln und sich zu den Herrschern der Schattenwelt aufzuschwingen: Der Frosch und seine Bande haben die ganze Stadt in ihren Bann geschlagen. Sämtliche Versuche, seine minutiös geplanten Verbrechen zu vereiteln, scheitern kläglich.Wer sich den Fröschen in den Weg stellt, findet schnell sein Ende. Selbst das Bemühen Scotland Yards, die Organisation zu infiltrieren, nehmen einen desaströsen Verlauf und enden mit dem brutalen Mord an einem inkognito ermittelnden Beamten. Nun ist es an Inspektor Bliss und seinem Team, den kriminellen Mastermind zu stoppen. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig und gehen nur schleppend voran. Immer neue Überfälle und Morde erschüttern die britische Hauptstadt. Ein Tipp rückt mögliche Bandenmitglieder in den Fokus des Polizeiapparats. Wird es Bliss gelingen, dem Frosch die Maske vom Gesicht zu reißen?In den Erinnerungen des Rezipienten nahm der Frosch mit der Maske nur einen der hinteren Plätze im Kaleidoskop von Schurken im Edgar-Wallace-Kosmos ein. Gangster wie der Hexer, unheimliche Geistliche, die alte Gemäuer durchstreifen, und Schützen mit archaischen Schusswaffen erschienen um ein Vielfaches schillernder und spektakulärer als der Gauner mit der schnöden Amphibienmaske. Eine grobe Fehleinschätzung, denn dem Frosch fehlte nur die richtige Bühne, um sein Potenzial als brutaler, aber gleichermaßen genialer Schurke zu entfalten.Wie aus einem kostümierten Kleinkriminellen ein eiskalter Gangster werden kann, wird im vorliegenden Fall deutlich. Der Einstieg in den Plot weicht von anderen Geschichten des Autors Edgar Wallace ab: Wir begleiten einen erfahrenen Ermittler auf einer Undercover-Mission, die auf tragische Weise scheitert. Erst dann nehmen Bliss und sein Team die Polizeiarbeit in ihre Hände und stellen sich dem Frosch. Der Auftakt zu einem höchst unterhaltsamen Katz-und-Maus-Spiel, bei dem die mächtige Unterweltorganisation immer einen Schritt voraus zu sein scheint. Insbesondere wenn die Gangster ihre spektakulären Verbrechen verüben, kann die vorliegende Folge durch ihre dichte Atmosphäre punkten und entführt den Hörer in finstere Gassen im Londoner Nebel.Der Frosch gehört einer neuen Art von Verbrechern an. Während die von ihm geplanten Raubzüge immer genialer und aufwendiger ausfallen, verliert die Menschlichkeit immer weiter an Boden, Individuen werden allein anhand ihrer Nützlichkeit beurteilt, geht diese verloren, beseitigt man sie und sieht sich nach neuen Ressourcen um, die sich für die eigenen Zwecke einspannen lassen. Welche Konsequenzen dies haben kann, zeigt das Schicksal einiger der Hauptfiguren."Der Frosch mit der Maske" ist ein harter Thriller, der viele Klischees, die dem Werk von Edgar Wallace anhaften, abstreift und die harte Arbeit der Polizei gegen einen zunehmend gefährlicher agierenden Gegener in den Mittelpunkt rückt. Dies geschieht auf eine wohltuende Weise: Man verbeugt sich vor den Vorbildern der 1960er und 1970er Jahre, ohne ihnen blind zu folgen. Als Beispiel hierfür sei die Figur des Reporters Leach erwähnt. Die Soundeffekte sind gut gewählt und sorgen schnell für genau das richtige Feeling, um eine solche Story noch besser genießen zu können. Egal ob die kalten Straßen der Metropole oder das Treiben in einer zwielichtigen Spelunke, die Geräusche erwecken den jeweiligen Ort gekonnt zum Leben.Man kann es einfach nicht oft genug erwähnen: Der Soundtrack der Reihe passt wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Big-Band-Klänge treffen auf Jazzsounds, vermischen sich mit lateinamerikanischen Rhythmen und erschaffen ein erstaunliches musikalisches Konglomerat, das ein London der 1960er neu funkeln und erstrahlen lässt. Großartig! Mittlerweile ist zu erkennen, dass innerhalb dieser Reihe ein eingespieltes Team agiert. Gordon Piedesack überzeugt einmal mehr als abgebrühter Inspektor Bliss, während Clemens Gerhard und Heiko Grauel als seine Assistenten Chandler und Walsh in Erscheinung treten. Gemeinsam geben sie dem Polizeiapparat ein Gesicht und machen dabei eine überaus gute Figur.Linus Kraus wächst immer mehr in die Rolle des listigen Journalisten Leach. Die Überraschung dieser Episode stellt jedoch zweifellos Jan Langer dar, seiner Figur merkt man die innere Zerrissenheit in jeder Minute an: Der Wunsch, endlich Anerkennung zu finden, die Suche nach einem Platz im Leben und die Unsicherheit, welchen Weg er einschlagen soll, sind immer greifbar. Beeindruckend. Ohne Umschweife darf man auch diese Wallace-Adaption zu einer der besten und eigenständigsten zählen. Bitte genau so weitermachen, Gigaphon!

# # # Justus Baier # # #







Publisher: Gigaphon Entertainment





