Exklusive Video-Premiere bei SLAM: "Computer Dreams" von VIBRAVOID

Als Kostprobe zum neuen Album "Remove The Ties", das am 26.09.2025 erscheint, haben wir das Video zum Song "Computer Dreams" zum Eintauchen in virtuelle Welten als exklusive Premiere für euch.

VIBRAVOIDWenn in Kürze "Remove The Ties" via Tonzonen Records seinen Weg auf die Plattenteller (in Form von 500 Exemplaren als "Iris Juice" und 300 Exemplaren der Labeledition "Anemonen im Meer") findet, jährt sich die Gründung von VIBRAVOID zum sage und schreibe 35. Mal: Die Band trat unter diesem Namen erstmals 1990 auf, bereits 1988 schritt man als LIGHTSHOW SOCIETY DÜSSELDORF zur Tat.


VIBRAVOID: Remove The TiesDas im Jahr 2000 veröffentlichte Debütalbum "2001" ließ die Düsseldorfer nicht nur zu Pionieren des (Neo-)Krautrock werden, sondern auch in puncto Schallplatte: Zu einer Zeit, in der das Medium quasi scheintot war, erschien besagtes Werk auf farbigem Vinyl, von dem binnen kürzester Zeit 3000 Einheiten abgesetzt werden konnten. Ein Statement in vielerlei Hinsicht, das einen frühen Meilenstein auf dem Weg zur allseits geschätzten Institution darstellte, als die die Formation rund um Christian Koch (alias Doktor Koch) heute angesehen wird.


Anlässlich des neuesten Eintrags in die qualitativ wie quantitativ beeindruckende Albendiskografie dürfen wir euch an dieser Stelle den Track "Computer Dreams", mit dem "Remove The Ties" eröffnet wird, exklusiv präsentieren. Here we go:
 


 
 
