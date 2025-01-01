Exklusive Video-Premiere bei SLAM: "Computer Dreams" von VIBRAVOID

Als Kostprobe zum neuen Album "Remove The Ties", das am 26.09.2025 erscheint, haben wir das Video zum Song "Computer Dreams" zum Eintauchen in virtuelle Welten als exklusive Premiere für euch.

Im Portfolio der Online-Kurse mit den Spitzenkräften ihres Fachs sind jetzt auch die legendären Rocklegenden aus Hannover vertreten – inklusive allerlei aufschlussreicher Infos sowie Tipps direkt von den Profis.

Im September verwandelt sich der Domplatz der niederösterreichischen Landeshauptstadt zum Ort für kulturellen Hochgenuss. Auf dem Programm steht am 13.09.2025 auch Pop am Dom, bei dem sich unter anderem THE DRESDEN DOLLS die Ehre geben werden.

Etwas Geduld war erforderlich, um ab August ein neues Album der vier Schweden in Händen halten zu dürfen. Wir haben als Premiere und Vorgeschmack auf "Sörmland" den Track "Neon Lights" für euch am Start.

Von 21.-22.11.2025 lässt im FLUCC Wien ein neues Festivalformat nicht nur den Heavy Metal, sondern auch Vielfalt und Offenheit für Neues hochleben.

Von 07.-09.08.2025 werden sich Freude und Wehmut zu einem bittersüßen Erlebnis vermischen, denn das Kultfestival in Püttlingen findet zum letzten Mal statt – mit alten Bekannten als Closer und präsentiert von SLAM!