FALCO - Das Sonderheft: Ab 20.12.2024 im Handel!

"…because er hatte Flair!"



Alle Studioalben, die Biografie, Interviews mit Wegbegleitern und sensationelles Fotomaterial auf 100 Seiten.



"Der Kommissar" hatte 1982 bereits ordentlich Wellen geschlagen, einige Jahre später sollte FALCO endgültig zum globalen Superstar avancieren: "Rock Me Amadeus" erreichte im März 1986 als erster deutschsprachiger Song den Spitzenplatz der US-Charts.





In der Karriere des Falken sollten viele weitere Höhenflüge, aber auch Abstürze durch Flops, Suchtprobleme und private Turbulenzen folgen – all das sorgte für die zahlreichen Facetten jenes Mannes, der 1957 als Hans Hölzel geboren wurde, Coolness gepaart mit Wiener Schmäh zur Marke machte und durch seinen tragischen Tod Unsterblichkeit erlangte.





In gewohnt unterhaltsamer Weise erforscht das Team von POP CLASSICS die Geschichte von Österreichs größtem Popstar, lässt dessen Wegbegleiter zu Wort kommen und belegt, dass das Vermächtnis von FALCO allgegenwärtig ist.





• Alle Alben

• Interviews

• Sensationelles Fotomaterial

• Das Musical

• Film und Bücher

• Wichtige Schauplätze





