Gewinne heute groß mit 1Bet Casino Online

Neben dem hochkarätigen Line Up zieht auch die unschlagbare Location am idyllischen, kitschig-türkisen Fluss mitten in einem Tal in Kroatien von 04. - 07. 07. 2024 zum offiziell zweiten mal ein ausgewähltes Publikum an. Festival-CEO Marin Lalić plaudert mit uns über die Entstehung und Motivation hinter dem Spektakel.