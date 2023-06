Gewinnt 1x2 Tickets für das Masters of Rock

Von 13.-16.07.2023 geht es wieder hoch her in Vizovice, was diverse Hochkaräter in puncto Rock und Metal betrifft. Wir verlosen zusammen mit dem Masters of Rock 1x2 Tickets plus Camping.









Die Rede ist natürlich vom Masters of Rock, das (mit Ausnahme von 2020 und 2021, als man wie praktisch die gesamte Branche wegen des Coronavirus w.o. geben musste) alljährlich Tausende Besucher:innen auf das Gelände der Destillerie Rudolf Jelínk lockt.





Auch die nächste Auflage von 13.-16.07.2023 wird in gewohnter Manier allerlei Attraktionen, Möglichkeiten für Meet & Greet mit auftretenden Acts und diverse Gaumenfreuden (inklusive selbstverständlich feinstem tschechischem Gerstensaft) bieten, die das wie immer handverlesene Line-up umrahmen.





Die Gehörgänge des geneigten Publikums verwöhnen werden diesmal unter anderem WITHIN TEMPTATION, AMON AMARTH, EUROPE, KREATOR, THE HU, AIRBOURNE, SOULFLY, ELUVEITIE, TARJA, SONATA ARCTICA, PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, ORDEN OGAN, BATTLE BEAST, FREEDOM CALL, FEUERSCHWANZ, CREMATORY, BLOODBOUND, LEGION OF THE DAMNED, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, LORD OF THE LOST, XANDRIA, WARKINGS und DRAGONY.







Gemeinsam mit dem Masters of Rock verlosen wir 1x2 Tickets plus Camping.





Alle Infos zum Masters of Rock findet ihr auf





14 Kilometer östlich von Zlín, einem bedeutenden Industriezentrum in Mähren, liegt Vizovice, inmitten der pittoreksen Landschaft der Mährischen Walachei. Hier gibt es nicht nur diverse Sehenswürdigkeiten wie ein Mitte des 18. Jahrhunderts erbautes Barockschloss, sondern auch ein feines Open Air.Die Rede ist natürlich vom Masters of Rock, das (mit Ausnahme von 2020 und 2021, als man wie praktisch die gesamte Branche wegen des Coronavirus w.o. geben musste) alljährlich Tausende Besucher:innen auf das Gelände der Destillerie Rudolf Jelínk lockt.Auch die nächste Auflage von 13.-16.07.2023 wird in gewohnter Manier allerlei Attraktionen, Möglichkeiten für Meet & Greet mit auftretenden Acts und diverse Gaumenfreuden (inklusive selbstverständlich feinstem tschechischem Gerstensaft) bieten, die das wie immer handverlesene Line-up umrahmen.Die Gehörgänge des geneigten Publikums verwöhnen werden diesmal unter anderem WITHIN TEMPTATION, AMON AMARTH, EUROPE, KREATOR, THE HU, AIRBOURNE, SOULFLY, ELUVEITIE, TARJA, SONATA ARCTICA, PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, ORDEN OGAN, BATTLE BEAST, FREEDOM CALL, FEUERSCHWANZ, CREMATORY, BLOODBOUND, LEGION OF THE DAMNED, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, LORD OF THE LOST, XANDRIA, WARKINGS und DRAGONY.Alle Infos zum Masters of Rock findet ihr auf www.mastersofrock.cz

Nur mehr ein Schritt bis zum Gewinn!