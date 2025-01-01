Jera On Air: Erste Acts des Line-Ups für 2026 bekannt

Nachdem die diesjährige Auflage einmal mehr erfolgreich über die Bühne(n) gebracht wurde, präsentiert das nimmermüde Team des Jera On Air bereits sage und schreibe 20 Bands für die nächste Sause von 25.-27.06.2026.

Im Vorfeld der für März 2026 angekündigten EP "Beer Füeled Bastard" haut das Power-Trio im Abstand von sechs Wochen jeweils einen neuen Song raus. Losgerockt wird ab 26.09.2025 mit dem ersten Vorgeschmack "All In".

Ab 26.09.2025 wartet die erste EP des (live um weitere Mitstreiter ergänzten) Tiroler Mundart-Rockduos darauf, die Hörerschaft im Lauf von sechs Songs auf eine intensive Reise quer durch das emotionale Spektrum mitzunehmen.

Es ist wieder einmal so weit: Am Samstag, den 27.09.2025 laden erneut zahlreiche tolle Gratis-Leseproben zum Schmökern in Manga-Highlights für jeden Geschmack bei den ebenso zahlreich teilnehmenden Partnern ein.

Als Kostprobe zum neuen Album "Remove The Ties", das am 26.09.2025 erscheint, haben wir das Video zum Song "Computer Dreams" zum Eintauchen in virtuelle Welten als exklusive Premiere für euch.

Im Portfolio der Online-Kurse mit den Spitzenkräften ihres Fachs sind jetzt auch die legendären Rocklegenden aus Hannover vertreten – inklusive allerlei aufschlussreicher Infos sowie Tipps direkt von den Profis.