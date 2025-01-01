Jera On Air: Erste Acts des Line-Ups für 2026 bekannt

Nachdem die diesjährige Auflage einmal mehr erfolgreich über die Bühne(n) gebracht wurde, präsentiert das nimmermüde Team des Jera On Air bereits sage und schreibe 20 Bands für die nächste Sause von 25.-27.06.2026.
Die Freiluftsaison 2025 ist gelaufen und die Augen sind bereits auf das kommende Jahr gerichtet. Wie immer zählt das Jera On Air zu jenen Hochkarätern im Festivalkalender, die sehr früh mit den ersten Ankündigung jener Acts loslegen, die für die nächste Runde an Land gezogen werden konnten.
Wer um die Qualität sowie Quantität der im niederländischen Ysselsteyn unweit der deutsch-niederländischen Grenze stattfindenden Extravaganza in Sachen Punk, Hardcore und Metalcore weiß, darf mit Gewissheit erwarten, dass die fleißigen Bienchen der Festivalcrew wieder allerlei süßen musikalischen Honig zusammentragen.
Das legt auch schon die erste Welle mit satten 20 Acts nahe, die die Gehörgänge des geneigten Publikums verwöhnen werden: Fixiert sind bereits THE OFFSPRING, PAPA ROACH, RISE AGAINST, ALL TIME LOW, BURY TOMORROW, DESOLATED, DISTANT, GET THE SHOT, GRIDIRON, H09909, IGNITE, IMMINENCE, JAYA THE CAT, MAGNOLIA PARK, MALEVOLENCE, MOUTH CULTURE, PENNYWISE, THE MENZINGERS, THROWN und WARGASM.
Der reguläre Kartenvorverkauf ist bereits gestartet, wobei sich die Entschlussfreudigsten noch bis Montag, 29.09.2025 eines der beliebten Early Bird Tickets sichern und somit dem Start der kommenden Runde beruhigt entgegensehen können.
Alle Infos zum Jera On Air findet ihr auf www.jeraonair.nl
.
Einstimmung gefällig? Dann hier ganz knackig das offizielle Aftermovie der 2025er Auflage: