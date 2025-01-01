SLAM Logo
© SLAM Media
SLAM #141 mit Interviews und Storys zu ALICE COOPER +++ MONO INC. +++ 100 KILO HERZ +++ IGORRR +++ WUCAN +++ THREE DAYS GRACE +++ LORNA SHORE +++ ARCADEA +++ BABYMETAL +++ u.v.m. +++ Jetzt am Kiosk!

Jera On Air: Erste Acts des Line-Ups für 2026 bekannt

Nachdem die diesjährige Auflage einmal mehr erfolgreich über die Bühne(n) gebracht wurde, präsentiert das nimmermüde Team des Jera On Air bereits sage und schreibe 20 Bands für die nächste Sause von 25.-27.06.2026.
 
Jera On Air 2026 PromoDie Freiluftsaison 2025 ist gelaufen und die Augen sind bereits auf das kommende Jahr gerichtet. Wie immer zählt das Jera On Air zu jenen Hochkarätern im Festivalkalender, die sehr früh mit den ersten Ankündigung jener Acts loslegen, die für die nächste Runde an Land gezogen werden konnten.


Wer um die Qualität sowie Quantität der im niederländischen Ysselsteyn unweit der deutsch-niederländischen Grenze stattfindenden Extravaganza in Sachen Punk, Hardcore und Metalcore weiß, darf mit Gewissheit erwarten, dass die fleißigen Bienchen der Festivalcrew wieder allerlei süßen musikalischen Honig zusammentragen.


Das legt auch schon die erste Welle mit satten 20 Acts nahe, die die Gehörgänge des geneigten Publikums verwöhnen werden: Fixiert sind bereits THE OFFSPRING, PAPA ROACH, RISE AGAINST, ALL TIME LOW, BURY TOMORROW, DESOLATED, DISTANT, GET THE SHOT, GRIDIRON, H09909, IGNITE, IMMINENCE, JAYA THE CAT, MAGNOLIA PARK, MALEVOLENCE, MOUTH CULTURE, PENNYWISE, THE MENZINGERS, THROWN und WARGASM.


Der reguläre Kartenvorverkauf ist bereits gestartet, wobei sich die Entschlussfreudigsten noch bis Montag, 29.09.2025 eines der beliebten Early Bird Tickets sichern und somit dem Start der kommenden Runde beruhigt entgegensehen können.


Alle Infos zum Jera On Air findet ihr auf www.jeraonair.nl.


Einstimmung gefällig? Dann hier ganz knackig das offizielle Aftermovie der 2025er Auflage:
 


 
Das gefällt mir! Weiter-tweeten

SIDEBÜRNS: Start der Single-Offensive zur kommenden EP mit "All In"

Im Vorfeld der für März 2026 angekündigten EP "Beer Füeled Bastard" haut das Power-Trio im Abstand von sechs Wochen jeweils einen neuen Song raus. Losgerockt wird ab 26.09.2025 mit dem ersten Vorgeschmack "All In".

KOAN AKKU bringen Debüt-EP "Von Flammen Ins Licht" an den Start

Ab 26.09.2025 wartet die erste EP des (live um weitere Mitstreiter ergänzten) Tiroler Mundart-Rockduos darauf, die Hörerschaft im Lauf von sechs Songs auf eine intensive Reise quer durch das emotionale Spektrum mitzunehmen.

Manga Day 2025: Hey ho, Leseratten, let`s go!

Es ist wieder einmal so weit: Am Samstag, den 27.09.2025 laden erneut zahlreiche tolle Gratis-Leseproben zum Schmökern in Manga-Highlights für jeden Geschmack bei den ebenso zahlreich teilnehmenden Partnern ein.

Exklusive Video-Premiere bei SLAM: "Computer Dreams" von VIBRAVOID

Als Kostprobe zum neuen Album "Remove The Ties", das am 26.09.2025 erscheint, haben wir das Video zum Song "Computer Dreams" zum Eintauchen in virtuelle Welten als exklusive Premiere für euch.

Meet Your Master: Masterclass mit den SCORPIONS

Im Portfolio der Online-Kurse mit den Spitzenkräften ihres Fachs sind jetzt auch die legendären Rocklegenden aus Hannover vertreten – inklusive allerlei aufschlussreicher Infos sowie Tipps direkt von den Profis.

Domplatz Open-Air: Pop am Dom in St. Pölten

Im September verwandelt sich der Domplatz der niederösterreichischen Landeshauptstadt zum Ort für kulturellen Hochgenuss. Auf dem Programm steht am 13.09.2025 auch Pop am Dom, bei dem sich unter anderem THE DRESDEN DOLLS die Ehre geben werden.
Rock Classics
Facebook Twitter
© by SLAM alternative music magazine 2025. AGBs | Impressum
Cookie-Einstellungen (Datenschutzerklärung)

Alle annehmen Ablehnen / Konfigurieren