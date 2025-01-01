John Constantine – Hellblazer: Tot in Amerika 2

Ob seiner neuen Begleitung gerät der selbst nicht zimperliche Okkultist in das eine oder andere moralische Dilemma.









Diese ihm gedanklich aufgrund seines fehlenden Hirns nicht immer sofort abrufbaren Erinnerungen an die Beeinflussungen der Reichen und Mächtigen, an die Orgien und korrupten Machenschaften sind allerdings unabdingbar für die Erfüllung der fragwürdigen Mission. Doch nicht nur die Feinde Dreams müssen besiegt, auch Constantines Sohn und Freunde wollen gerettet werden, weshalb es selbst einen Marsch durch die Hölle und jede Menge schmerzhafter Erinnerungen zu ertragen gilt. Doch ob die hinterlistige Natur des Okkultisten diesmal ausreicht, um das Böse hinters Licht zu führen?





Autor Simon Spurrier versteht es auch im zweiten, abschließenden Teil seines "Black Label"-Ausflugs gekonnt, mit jeder Menge düsterer Kraft und unheimlicher Energie die absurde Realität des amerikanischen Traums zu porträtieren. Dabei spinnt er neben offenherzigen Anspielungen auf die aktuelle Politik auch eine überaus spannende Story, gar eine wahre Odyssee durch die okkulte Geschichte des Landes und seiner unheiligen Protagonisten, durch die er John Constantine gekonnt dirigiert und ihn als erzähltechnisches Vehikel nutzt, ohne ihm dabei eine eigene Persönlichkeit abzusprechen. Düster, schonungslos und ebenso wirkungsvoll – und der derb-charmante Weltuntergangshumor darf natürlich auch nicht fehlen.





Christoph Höhl







Publisher: Panini Comics






