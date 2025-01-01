SLAM Logo
John Constantine – Hellblazer: Tot in Amerika 2

Ob seiner neuen Begleitung gerät der selbst nicht zimperliche Okkultist in das eine oder andere moralische Dilemma.

John Constantine - Hellblazer: Tot in Amerika 2Mit der Flucht in die USA ohnehin nicht gerade sehr zufrieden, wurde John Constantine von seiner ursprünglichen, familiären Reisegruppe getrennt und muss sich nun mit dem ebenso charismatischen wie bestialischen Dr. Diablo als Kompagnon herumschlagen. Dieser lässt nicht nur jegliches Unrechtempfinden oder Moral vermissen, als ehemaliger Herr über Dreams Sand verfügt er auch über jede Menge Geschichten aus der Vergangenheit Hollywoods.


Diese ihm gedanklich aufgrund seines fehlenden Hirns nicht immer sofort abrufbaren Erinnerungen an die Beeinflussungen der Reichen und Mächtigen, an die Orgien und korrupten Machenschaften sind allerdings unabdingbar für die Erfüllung der fragwürdigen Mission. Doch nicht nur die Feinde Dreams müssen besiegt, auch Constantines Sohn und Freunde wollen gerettet werden, weshalb es selbst einen Marsch durch die Hölle und jede Menge schmerzhafter Erinnerungen zu ertragen gilt. Doch ob die hinterlistige Natur des Okkultisten diesmal ausreicht, um das Böse hinters Licht zu führen?


Autor Simon Spurrier versteht es auch im zweiten, abschließenden Teil seines "Black Label"-Ausflugs gekonnt, mit jeder Menge düsterer Kraft und unheimlicher Energie die absurde Realität des amerikanischen Traums zu porträtieren. Dabei spinnt er neben offenherzigen Anspielungen auf die aktuelle Politik auch eine überaus spannende Story, gar eine wahre Odyssee durch die okkulte Geschichte des Landes und seiner unheiligen Protagonisten, durch die er John Constantine gekonnt dirigiert und ihn als erzähltechnisches Vehikel nutzt, ohne ihm dabei eine eigene Persönlichkeit abzusprechen. Düster, schonungslos und ebenso wirkungsvoll – und der derb-charmante Weltuntergangshumor darf natürlich auch nicht fehlen.


 
# # # Christoph Höhl # # #



Publisher: Panini Comics


 
Death Be Damned

Ungebetene Gäste sind auch dem Hause Muguerza zuwider – besonders wenn sie mit den Anwesenden kurzen Prozess machen.

Gruselkabinett 170

Manchmal kommt der Tod versteckt und in Verkleidung, wirkt nett oder geradezu liebenswert. Doch egal in welcher Gestalt wir ihm begegnen, das Ende ist stets dasselbe.

Marvel Origins 43

Spider-Man am Tiefpunkt und Steve Ditko in lichten künstlerischen Höhen sorgen für einen ikonischen Moment der Netzschwinger-Historie.

Edgar Wallace präsentiert: Bliss ermittelt 8

Die Londoner Unterwelt wird von einem neuen König regiert. Der Abschaum zeigt offene Bewunderung, die Bürger Angst – und die Gesetzeshüter zollen ihm Respekt.

Sherlock Holmes 56

Ein alter Bekannter berichtet von einigen merkwürdigen Ereignissen auf einer Zugfahrt. Eine Verkettung ungewöhnlicher Ereignisse oder steckt doch mehr dahinter?

Die offizielle Marvel-Comic-Sammlung 223

Dank Marvel Legacy durfte niemand Geringerer als Eddie Brock endlich wieder mit Symbiontenpower antreten – wenngleich samt gefährlichem Handicap.
