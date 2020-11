Kickstarter-Kampgne für "Metal Heroes" auf Englisch

Einige Jahre nach der deutschen Fassung hat Swen Harder eine Finanzierungskampagne für die englische Übersetzung seines erfolgreichen und extrem unterhaltsamen Spielbuchs "Metal Heroes and the Fate of Rock" an den Start gebracht.

Swen Harder hat nicht nur viele Jahre als Videospielredakteur und Gametester gearbeitet, sondern 2016 auch "Metal Heroes and the Fate of Rock" geschaffen, laut Eigendefinition ein "Rock-Comedy-Spielbuch", das sich in amüsanter Manier mit diversen Klischees des Rock- und Metalbusiness auseinandersetzt.





Eingewoben ist dies in die Handlung rund um den Vollblutrocker (und Volltrottel) Taylor, in desse Rollen man schlüpft und die Herausforderung des Rock-Gotts annehmen muss, eine talentlose Garagenband zum größten Acts des Planeten zu machen.





Der besondere Clou des im Mantikore-Verlag erschienenen und mit mehreren Preisen ausgezeichneten Spielbuchs ist nicht nur, dass zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Rock und Metal vorkommen, sondern auch die beigelegte, zwölf Tracks (unter anderem von HUNTRESS, DELAIN, CAVALERA CONSPIRACY und GRAVE DIGGER) umfassende CD, die direkten Einfluss auf den Spielverlauf nimmt.



Um "Metal Heroes and the Fate of Rock" auch englischsprachigen Spielern zugänglich zu machen, hat der Autor eine Kickstarter-Kampagne für die Finanzierung ins Leben gerufen, die neben den in den verschiedenen Perks inkludierten Goodies auch mit einer Special Edition aufwarten kann.





Wir sprechen an dieser Stelle (erneut) die allerhöchste Empfehlung aus! Wer noch dabei sein will, hat hier die Gelegenheit.