KOAN AKKU bringen Debüt-EP "Von Flammen Ins Licht" an den Start

Ab 26.09.2025 wartet die erste EP des (live um weitere Mitstreiter ergänzten) Tiroler Mundart-Rockduos darauf, die Hörerschaft im Lauf von sechs Songs auf eine intensive Reise quer durch das emotionale Spektrum mitzunehmen.
So schnell kann`s gehen: Nur rund 200 Tage liegen zwischen einem Wochenende am Neusiedler See, an dem das kreative Fundament für die Debüt-EP von KOAN AKKU gelegt wurde, und deren Release. Das Besondere an der Formation ist, dass das Kernduo um Sänger Jo Tilg und Gitarrist Laurenz Loidl seine zwischen Alternative, Indie- und Post-Rock pendelnde Musik mit Texten in Tiroler Mundart unterlegt, und im Studio sowie live dank Eva Hopfgartner (Keys, Vocals), Andreas Astl (Bass) und David Erharter (Drums) zum Quintett anwächst.
In diesem Format und der zusätzlichen Power diverser helfender Hände sind die sechs Nummern entstanden, die "Von Flammen Ins Licht" enthält und sich an Themen wie Liebe, Leidenschaft, Verlust und Wahrnehmung abarbeiten. Der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden bereits die Singles "Kaputt Geliebt", "Abkühlen" und "Treiben Lassen", die restlichen drei Songs waren bisher unveröffentlicht.
Wer sich übrigens fragt, woher der Bandnahme rührt: Im Februar 2023 ließ Jo Tilg in einer schwierigen Lebensphase bewusst seinen Handyakku ausgehen, um sich zu finden. Das Ergebnis war nicht nur ein Wandel seiner Einstellung sich selbst und der Welt gegenüber, sondern in kreativer Hinsicht der Startschuss für das Projekt KOAN AKKU, das durch das Kennenlernen von Laurenz Loidl Fahrt aufnahm.
Bevor im kommenden Jahr die "Koa Tour" betitelte Live-Rundreise beginnen soll, gilt es zunächst einmal den Release von "Von Flammen Ins Licht" zu feiern. Save the date: Am 05.11.2025 geht die Party in Wien im Lucia über die Bühne.
Als Appetizer haben wir an dieser Stelle das Video zum Song "Treiben Lassen", das auch Teil der besagten EP sein wird: