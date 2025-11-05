SLAM Logo
KOAN AKKU bringen Debüt-EP "Von Flammen Ins Licht" an den Start

Ab 26.09.2025 wartet die erste EP des (live um weitere Mitstreiter ergänzten) Tiroler Mundart-Rockduos darauf, die Hörerschaft im Lauf von sechs Songs auf eine intensive Reise quer durch das emotionale Spektrum mitzunehmen.

KOAN AKKUSo schnell kann`s gehen: Nur rund 200 Tage liegen zwischen einem Wochenende am Neusiedler See, an dem das kreative Fundament für die Debüt-EP von KOAN AKKU gelegt wurde, und deren Release. Das Besondere an der Formation ist, dass das Kernduo um Sänger Jo Tilg und Gitarrist Laurenz Loidl seine zwischen Alternative, Indie- und Post-Rock pendelnde Musik mit Texten in Tiroler Mundart unterlegt, und im Studio sowie live dank Eva Hopfgartner (Keys, Vocals), Andreas Astl (Bass) und David Erharter (Drums) zum Quintett anwächst.


In diesem Format und der zusätzlichen Power diverser helfender Hände sind die sechs Nummern entstanden, die "Von Flammen Ins Licht" enthält und sich an Themen wie Liebe, Leidenschaft, Verlust und Wahrnehmung abarbeiten. Der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden bereits die Singles "Kaputt Geliebt", "Abkühlen" und "Treiben Lassen", die restlichen drei Songs waren bisher unveröffentlicht.


KOAN AKKU 2Wer sich übrigens fragt, woher der Bandnahme rührt: Im Februar 2023 ließ Jo Tilg in einer schwierigen Lebensphase bewusst seinen Handyakku ausgehen, um sich zu finden. Das Ergebnis war nicht nur ein Wandel seiner Einstellung sich selbst und der Welt gegenüber, sondern in kreativer Hinsicht der Startschuss für das Projekt KOAN AKKU, das durch das Kennenlernen von Laurenz Loidl Fahrt aufnahm.


Bevor im kommenden Jahr die "Koa Tour" betitelte Live-Rundreise beginnen soll, gilt es zunächst einmal den Release von "Von Flammen Ins Licht" zu feiern. Save the date: Am 05.11.2025 geht die Party in Wien im Lucia über die Bühne. Mehr Infos und Tickets sowie ein Ausblick auf bereits fixierte Dates für 2026 gibt es unter diesem Link.


Als Appetizer haben wir an dieser Stelle das Video zum Song "Treiben Lassen", das auch Teil der besagten EP sein wird:
 


 
 
************************************************************************
 
SIDEBÜRNS: Start der Single-Offensive zur kommenden EP mit "All In"

Im Vorfeld der für März 2026 angekündigten EP "Beer Füeled Bastard" haut das Power-Trio im Abstand von sechs Wochen jeweils einen neuen Song raus. Losgerockt wird ab 26.09.2025 mit dem ersten Vorgeschmack "All In".

Jera On Air: Erste Acts des Line-Ups für 2026 bekannt

Nachdem die diesjährige Auflage einmal mehr erfolgreich über die Bühne(n) gebracht wurde, präsentiert das nimmermüde Team des Jera On Air bereits sage und schreibe 20 Bands für die nächste Sause von 25.-27.06.2026.

Manga Day 2025: Hey ho, Leseratten, let`s go!

Es ist wieder einmal so weit: Am Samstag, den 27.09.2025 laden erneut zahlreiche tolle Gratis-Leseproben zum Schmökern in Manga-Highlights für jeden Geschmack bei den ebenso zahlreich teilnehmenden Partnern ein.

Exklusive Video-Premiere bei SLAM: "Computer Dreams" von VIBRAVOID

Als Kostprobe zum neuen Album "Remove The Ties", das am 26.09.2025 erscheint, haben wir das Video zum Song "Computer Dreams" zum Eintauchen in virtuelle Welten als exklusive Premiere für euch.

Meet Your Master: Masterclass mit den SCORPIONS

Im Portfolio der Online-Kurse mit den Spitzenkräften ihres Fachs sind jetzt auch die legendären Rocklegenden aus Hannover vertreten – inklusive allerlei aufschlussreicher Infos sowie Tipps direkt von den Profis.

Domplatz Open-Air: Pop am Dom in St. Pölten

Im September verwandelt sich der Domplatz der niederösterreichischen Landeshauptstadt zum Ort für kulturellen Hochgenuss. Auf dem Programm steht am 13.09.2025 auch Pop am Dom, bei dem sich unter anderem THE DRESDEN DOLLS die Ehre geben werden.
