Künstler und Cannabis – welche Stars sind pro Cannabis?

Spätestens seit der schrittweisen Legalisierung ist Cannabis in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das hat dazu beigetragen, dass sich mehr und mehr Menschen positiv über die Pflanze äußern. Bei vielen Künstlern war das schon lange davor der Fall. Schauen wir uns einige Befürworter an.

Ob Moritz Bleibtreu Cannabis konsumiert oder nicht, ist nach wie vor nicht bekannt. Was wir wissen ist, dass er mit dem Kultfilm Lammbock einen der größten deutschen Hits landete. Doch nicht nur mit seiner Cannabis-Komödie machte er auf das Thema aufmerksam. Moritz Bleibtreu hat bereits lange vor der Legalisierung geäußert, dass er eine solche befürwortet. Mittlerweile ist er sogar als Cannabis-Investor aktiv.Wie Moritz Bleibtreu ist nicht bekannt, ob Hella von Sinnen Cannabis konsumiert. Sie hat sich jedoch positiv über die gesundheitlichen Vorteile der Pflanze geäußert. Außerdem hält sie nichts von einer Kriminalisierung von Konsumenten, weswegen sie vor der Legalisierung bei einigen Kampagnen mitgemacht hat.Wenn es einen deutschen Künstler gibt, der immer wieder mit Cannabis in Verbindung gebracht wird, ist es ohne Frage SIDO. SIDO steht nicht nur offen zu seinem Konsum und diskutiert gerne über die Legalisierung, er hat auch ein eigenes Cannabis-Geschäft. Eine Überraschung ist das übrigens nicht, denn auch in Deutschland gibt es immer mehr erfolgreiche Cannabis-Unternehmen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Eines davon ist Mellow . Das Unternehmen unterstützt Menschen, die Cannabis aus medizinischen Gründen einnehmen oder vorhaben, es in Zukunft zu tun. Der Service reicht von der Rezeptausstellung bis hin zum diskreten und sicheren Versand.Während seiner aktiven Karriere als Boxer musste Mike Tyson seinen Konsum verheimlichen. Ob er zu dieser Zeit regelmäßig Cannabis einnahm, ist nicht bekannt. Heute sieht es hingegen ganz anders aus. Mike Tyson gilt als regelrechte Cannabis-Ikone . Zum einen ist bekannt, dass er jeden Monat große Mengen raucht, zum anderen ist er ein erfolgreicher Cannabis-Unternehmer. Er betont zudem immer wieder, wie ihm Cannabis durch schwierige Zeiten geholfen hat. Das ist auch der Hauptgrund für seinen regelrechten Cannabis-Aktivismus.SNOOP DOGG ist eine essenzielle Figur der Geschichte des Hip-Hop – und dass Rapper mit Cannabis in Verbindung gebracht werden, nichts Neues. Tatsächlich stehen die meisten Hip-Hop-Stars Cannabis positiv gegenüber und SNOOP DOGG ist wahrlich keine Ausnahme. Er bekennt sich offen zu seinem regelmäßigen Konsum und besitzt mehrere Cannabis-Unternehmen. Über diese verkauft er neben Blüten auch andere Produkte wie beispielsweise Vaporizer.Obwohl Whoopi Goldbergs Unternehmen für medizinisches Cannabis bereits nach wenigen Jahren dicht machte, ist ihre positive Einstellung zu Marihuana wahrlich kein Geheimnis. Sie äußerte immer wieder, dass Cannabis das Einzige sei, was ihr bei ihren Menstruationsbeschwerden helfe. Aus diesem und weiteren Gründen setzte sie sich viele Jahre lang für die Cannabis-Legalisierung in den USA ein – mit Erfolg. Obwohl Cannabis in vielen Bundesstaaten nach wie vor illegal ist und mit harten Strafen geahndet wird, gibt es auch Vorzeigestaaten wie Kalifornien, in denen eine blühende Cannabis-Industrie entstanden ist. Dass in Zukunft weitere US-Bundesstaaten die Pflanze legalisieren, kann nicht ausgeschlossen werden. Zumindest in liberal geprägten Regionen ist die Wahrscheinlichkeit dafür recht hoch.