LARUSTA & THE DEAD DOGS: Single und Video zu "Scattered"

Nicht mehr lange, dann erscheint mit "The Life You Save May Be Your Own" das Debütalbum von LARUSTA. In Form von "Scattered" gibt es jetzt im Vorfeld noch einen weiteren Single-Vorgeschmack.









Hier könnt ihr euch das Video zu "Scattered" genehmigen: Für 15.11.2024 ist die Veröffentlichung des ersten Longplayers von LARUSTA & THE DEAD DOGS geplant, hinter denen sich der seit 2019 in London ansässige Jan Knandel und seine musikalischen Mitstreiter verbergen. Bereits am Vortag findet dazu übrigens im ART Stalker in Berlin das dazugehörige Release-Konzert statt.Zu den vorab in den Äther geschickten Singles hat sich jetzt "Scattered" gesellt, bei dem es sich um eine Art seelische Bestandsaufnahme aus den Zeiten des Corona-Lockdowns handelt. "Der Song verkörpert für mich genau die unangenehme Zeit, durch die ich gegangen bin, in der ich nur ein Leben in meiner Fantasie führen konnte", verrät LARUSTA dazu. "Nichts, woran ich geglaubt habe, hatte noch Bestand."In musikalischer Hinsicht lässt sich die neueste Auskopplung irgendwo in den Gefilden zwischen Dark Wave und Alternative Rock nieder, wobei ein Instrument eine Hauptrolle spielt: "Als ich das Wurlitzer im Studio entdeckt hatte, war klar, dass es den Sound des Songs bestimmen sollte."Hier könnt ihr euch das Video zu "Scattered" genehmigen: