SLAM #141 mit Interviews und Storys zu ALICE COOPER +++ MONO INC. +++ 100 KILO HERZ +++ IGORRR +++ WUCAN +++ THREE DAYS GRACE +++ LORNA SHORE +++ ARCADEA +++ BABYMETAL +++ u.v.m.

Manga Day 2025: Hey ho, Leseratten, let`s go!

Es ist wieder einmal so weit: Am Samstag, den 27.09.2025 laden erneut zahlreiche tolle Gratis-Leseproben zum Schmökern in Manga-Highlights für jeden Geschmack bei den ebenso zahlreich teilnehmenden Partnern ein.

Manga Day 2025 LogoNachdem bereits seit 2010 der Gratis Comic Tag in unseren Gefilden begangen wird und alljährlich jede Menge toller Gratishefte für alle Altersgruppen unter das lesefreudige Volk bringt, war es 2022 höchste Zeit, auch dem vielfältigen Output in puncto Manga ein eigenes Event zu widmen – schließlich handelt es sich dabei um eines der wesentlichen Wachstumssegmente nicht nur im Bereich der Neunten Kunst, sondern auf dem Buchmarkt generell.


Der Hunger auf Lektüre (nicht nur) aus Japan ist weiterhin ungebrochen und daher war es für die diesmal zwölf teilnehmenden Labels Ehrensache, den Erfolgslauf mit diesmal 28 verschiedenen Titeln fortzusetzen. Unzählige Buchhandlungen, Comicshops, Mangastores und weitere Locations nehmen an der kommenden Auflage am Samstag, den 27.09.2025 teil. Die Latte vom letzten Jahr liegt jedenfalls hoch: 2024 wurden nämlich an über 1200 Geschäften und Bibliotheken rund 870.000 kostenlose Hefte verteilt.


Wie immer präsentiert sich die Auswahl breitgefächert und quer durch die verschiedensten Genres sowie Altersschichten, sodass wirklich alle auf ihre Kosten kommen sollten. Neben den bisherigen Partnerverlagen sind dieses Mal auch Loewe Manga, der Manlin Verlag und aus Österreich Manga JAM Session erstmals mit an Bord.


Alle weiteren Infos für das eintägige Manga-Hochfest, das vielerorts mit besonderen Aktionen verbunden ist, samt einer Liste der teilnehmenden Locations findet ihr auf www.mangaday.de.


 
 
SIDEBÜRNS: Start der Single-Offensive zur kommenden EP mit "All In"

Im Vorfeld der für März 2026 angekündigten EP "Beer Füeled Bastard" haut das Power-Trio im Abstand von sechs Wochen jeweils einen neuen Song raus. Losgerockt wird ab 26.09.2025 mit dem ersten Vorgeschmack "All In".

Jera On Air: Erste Acts des Line-Ups für 2026 bekannt

Nachdem die diesjährige Auflage einmal mehr erfolgreich über die Bühne(n) gebracht wurde, präsentiert das nimmermüde Team des Jera On Air bereits sage und schreibe 20 Bands für die nächste Sause von 25.-27.06.2026.

KOAN AKKU bringen Debüt-EP "Von Flammen Ins Licht" an den Start

Ab 26.09.2025 wartet die erste EP des (live um weitere Mitstreiter ergänzten) Tiroler Mundart-Rockduos darauf, die Hörerschaft im Lauf von sechs Songs auf eine intensive Reise quer durch das emotionale Spektrum mitzunehmen.

Exklusive Video-Premiere bei SLAM: "Computer Dreams" von VIBRAVOID

Als Kostprobe zum neuen Album "Remove The Ties", das am 26.09.2025 erscheint, haben wir das Video zum Song "Computer Dreams" zum Eintauchen in virtuelle Welten als exklusive Premiere für euch.

Meet Your Master: Masterclass mit den SCORPIONS

Im Portfolio der Online-Kurse mit den Spitzenkräften ihres Fachs sind jetzt auch die legendären Rocklegenden aus Hannover vertreten – inklusive allerlei aufschlussreicher Infos sowie Tipps direkt von den Profis.

Domplatz Open-Air: Pop am Dom in St. Pölten

Im September verwandelt sich der Domplatz der niederösterreichischen Landeshauptstadt zum Ort für kulturellen Hochgenuss. Auf dem Programm steht am 13.09.2025 auch Pop am Dom, bei dem sich unter anderem THE DRESDEN DOLLS die Ehre geben werden.
