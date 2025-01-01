Marvel Origins 42

Der gute Cap hat es nicht leicht – mit den Gegnern des Teams im Allgemeinen und Hawkeye im Besonderen.









Unter dem Eindruck einer gefühlt nicht mehr überschaubaren Anzahl an teils parallel agierenden Avengers-Teams in den letzten beiden Jahrzehnten der Marvel-Historie fühlt sich eine Gruppe, deren Mitglieder man an (weniger als) einer Hand abzählen kann, aus heutiger Sicht wahrlich ungewohnt an. Bereits die allererste Besetzung, die Stan Lee und Jack Kirby versammelten (siehe dazu Band 10 ), bestand aus lediglich vier Personen – und mit "Avengers" 23, dem ersten US-Heft der vorliegenden Ausgabe, wird sogar noch weiter Personal "eingespart": Captain America, fast von Beginn an der Kern der Rächer, sagt Lebewohl und sucht in der Privatwirtschaft sein Heil.Zurück bleiben somit Quicksilver und Scarlet Witch, die mit den Launen von Hawkeye konfrontiert sind und sich – ebenso wie damals wohl die Leserschaft – fragen, ob diese Minitruppe es wirklich mit schweren Schurkenkalibern aufnehmen kann. Unterstützt vom tadellos am Zeichenbrett agierenden Don Heck lieferte Autor Lee die Antwort, indem er im Rahmen eines Zweiteilers nicht nur Kang zurückkehren ließ (und dem bis dahin ziemlich eindimensionalen Eroberer erstmals eine emotionale Seite andichtete), sondern auch einen Ausflug nach Latveria ins Reich von Doctor Doom, dem zu jener Zeit wohl größten Bösewicht des "House of Ideas", inszenierte (wenngleich der Anlass dazu das Team in geradezu peinlicher Naivität zeigt).Zum Glück ist Captain America noch im Verlauf des eingangs erwähnten Hefts wieder an Bord, um das Ruder zu übernehmen und dem widerborstigen Clint Barton Paroli zu bieten – der erfüllt nämlich weiterhin in gewisser Hinsicht jene Rolle, die der Hulk ganz zu Beginn innehatte, nur mit dem Unterschied, dass er aufgrund seiner Ambitionen auf die Teamführung an Bord bleibt. Das Personalkarussell dreht sich aber ohnehin weiter mit der Rückkehr von Giant-Man, der sich nun in Goliath umbenennt, und Wasp, die sowohl in die Gefangenschaft von Namors Rivalen Attuma als auch des erstmals auftretenden Collector gerät (dessen Helfer Beetle haben Netzschwinger-Fans bereits kennengelernt ). Aufgrund der schwer unterhaltsamen Abenteuer gilt auch hier: Leser- und Käuferschaft, sammeln!

# # # Andreas Grabenschweiger # # #