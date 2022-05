Mit etwas Glück Geld für Konzerttickets gewinnen

Nach zwei Jahren geht die Festival- und Konzertsaison endlich wieder richtig los. Leider spiegelt sich die Entwicklung der letzten Jahre auch in den Preisen wider, sodass Musikfans etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Hier ist Kreativität gefragt, um zu einigen Euros zusätzlich zu gelangen und sich unvergessliche Musikevents zu gönnen. Mit Glücks- und Gewinnspielen lässt sich dein Kostenproblem vielleicht lösen.

Kostenlose Tickets? Hierfür brauchst du Glück!

Spielerisch mit Glück zu weiteren Einnahmen

Sicherheit und Zahlungsmethoden überprüfen

Konzert und Reiseerlebnis pauschal buchen

Der einfachste Weg, kostenlos zu gefragten Konzerten zu gelangen, sind unsere Gewinnspiele für Tickets . Zusammen mit anderen Preisen rund um die Musikwelt verlosen wir regelmäßig attraktive Preise, mit denen du deine musikalischen Vorlieben so richtig ausleben kannst.Ansonsten wirst du für deine Musiktickets zahlen müssen, was je nach Event ganz schön ins Geld geht. Auch wenn du auf den großen Plattformen der Branche immer wieder günstige Angebote und Rabatte findest, wirst du kein Geld beim Ticketkauf verschenken wollen.Reißt der Kauf von ein oder mehreren Tickets ein Loch in deine Haushaltskasse, solltest du nach anderen Möglichkeiten der Finanzierung suchen. Wie wäre es, in einem Online Casino legal zu spielen und deinen Besuch bei einem Konzert vom Glück und dem Erfolg am Roulettetisch oder Spielautomaten abhängig zu machen?Spielen gehört für viele Musikfans zur Alltagsgestaltung dazu. Der Nervenkitzel, der sich beim Sportwetten oder in einem Online-Casino erleben lässt, ist mit nichts vergleichbar. Wichtig ist, dass du auf eine seriöse und legale Plattform vertraust, die sicher und verlässlich mit deinen Daten umgeht.Durch Zertifikate und Siegel wirst du schnell erkennen, ob es sich um einen geprüften Spielpartner handelt. Ist dies gewährleistet, kannst du bei Plattformen wie den Jackpotpiraten zwischen einer großen Auswahl an vertrauten Spielkonzepten auswählen. Hier ist für jeden etwas dabei, wobei selbst kleine Einsätze zu einem attraktiven Gewinn führen können.Selbst wenn du aktuell kein Konzert besuchen willst, lassen sich kleinere Gewinne gut einsetzen. Vielleicht finanzierst du damit dein nächstes Abo bei uns oder gönnst dir ein neues Abonnement bei deinem liebsten Streamingdienst.Ob beim Spielen in einem Online-Casino oder beim Kauf von Tickets über eine digitale Plattform – Sicherheit spielt vor allem bei der Bezahlung eine Rolle. Es gibt viele gute Zahlungsmethoden im Netz , bei denen du deinen persönlichen Favoriten bereits gefunden haben wirst. Bei der Anmeldung in einem Casino oder in einem Shop solltest du prüfen, ob deine favorisierte Methode angeboten wird.Sobald echtes Geld fließt, ist maximale Sicherheit der Webseite ein wichtiger Faktor. Eine gehobene SSL-Verschlüsselung ist heutzutage ein absoluter Standard, damit du guten Gewissens digital bezahlen kannst. Wer ganz sicher gehen möchte, entscheidet dich für Methoden wie die Paysafecard, bei der keine persönlichen Daten übertragen werden.Da du sicherlich bei größeren Festivals vor Ort übernachten willst, wird das Konzertticket nicht die einzigen Kosten mit sich bringen. Hier kannst du bei Pauschalreisen aufpassen , ob es Angebote speziell für Festivalbesucher gibt. Die Kombination aus Hotel und Eintrittskarten kann im Zusammenspiel günstiger sein als eine Einzelbuchung. Und wenn du doch ein Festival verpassen solltest, findest du vielleicht in unseren Reviews die passenden Berichte. So kannst du getrost ein wenig sparen, bis das nächste musikalische Highlight ansteht.