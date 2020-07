Mitreißend, tragisch, gut: Die besten Musikfilme aller Zeiten

Hier bleibt kein Auge trocken – die Top 3 der Musikfilme. "8 Mile", "A Star is Born" und "Bohemian Rhapsody": Diese Musikfilme wurden nicht nur mit Oscars gekrönt, sondern zeigen die Musikindustrie von all ihren Seiten.



In den letzten Jahren sind immer mehr Filme ins Kino gekommen, die sich mit der Geschichte und dem Leben großer Künstler auseinandersetzen. Das Leben als berühmter Musiker ist alles andere als einfach und viele Stars kommen mit ihrem neu erlangten Ruhm und Geld kaum klar. Daraus ergeben sich viele Themen, die eine interessante Storyline erzeugen, komplementiert durch gute Musik, die Gänsehaut verleiht. Die besten drei Musikfilme aller Zeit sind unserer Meinung nach die folgenden.

"8 Mile": EMINEM verfilmt sein Leben

"A Star is Born": Zwei Künstler auf dem Weg nach oben

Der Rapper EMINEM spielte in dem Film "8 Mile" selbst die Rolle des Protagonisten mit dem Spitznamen Rabbit, dessen Erlebnisse stark an seine eigene Geschichte angelehnt sind. Darin kämpft sich ein junger, weißer Rapper in der Hip Hop-Szene nach oben, in der ihm keiner eine Chance geben will. Durch eine Stimme mit Wiedererkennungswert und seine kontroversen Musiktexte, die vielen gar nicht gefallen , kann er sich in Rap-Battles durchsetzen und sich langsam aber sicher einen Namen machen. Eine romantische Beziehung mit einer Frau namens Alex entwickelt sich ebenfalls im Film, die jedoch wenig mit EMINEMs Privatleben zu tun haben soll. Während der Künstler selbst eine sehr schwierige Ehe hatte, scheint Alex im Film Rabbits Leben wieder in geregelte Bahnen zu bringen und ihm die Motivation verleihen, seine Chancen zu nutzen. Für den Track "Lose Yourself" gewann der Film 2003 den Oscar für den besten Originalsong.Der Film "A Star is Born" sorgte im letzten Jahr für große Aufregung und ließ die Gerüchteküche brodeln. Die Chemie zwischen Bradley Cooper und LADY GAGA war im Film so stark, dass sich kaum jemand vorstellen konnte, die beiden wären kein echtes Paar . Im Streifen übernimmt LADY GAGA die Rolle der jungen Sängerin Ally, die den Traum von der großen Karriere bereits aufgegeben hat, bis sie auf den berühmten Musiker Jackson trifft. Dieser verliebt sich schlagartig in sie und ihre Stimme und ermöglicht ihr den Weg ins Rampenlicht. Doch unter dem neuen Ruhm leidet die junge Liebe und Jackson kann seine selbstzerstörerischen Tendenzen kaum unter Kontrolle halten. Als Allys Karriere sie von der gefühlvollen Musik zu stumpfsinnigem Pop wegbringt, kann Jackson damit kaum umgehen und fällt in ein tiefes Loch. "A Star is Born" erhielt mit dem Lied "Shallow" ebenfalls den Oscar für den besten Originalsong.