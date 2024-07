Neuborn Open Air Festival: Ready für Runde Nummer 18

Döbriach im sonnigen Kärnten ist immer eine Reise wert, besonders aber wieder von 09.-10.08.2024. Dann nämlich gilt es wieder das Hochamt in Sachen Metal, Rock und Doom zu feiern – präsentiert von SLAM!

Sowohl Erwachsene als auch die lieben Kleinen kommen bei der 17. Runde des Open Airs in Georgsmarienhütte von 08.-10.08.2024 wie immer voll auf ihre Kosten – präsentiert von SLAM!

Mit dem Video zu "King Of Your Fall" schicken der Wahl-Londoner LARUSTA und seine Band einen weiteren Single-Vorboten des für Herbst angekündigten Debütalbums in den Äther.