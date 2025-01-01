SLAM Logo
Neue Singles von THE BIRCH und HUM bei Tonzonen Records

Was doppelt hält, hält besser. Frei nach diesem bewährtem Motto bringen zwei Tonzonen-Acts neue Singles an den Start: THE BIRCH präsentierten den Titeltrack von "Vicious Mind" und HUM wiederum "This Means War".

THE BIRCH: Vicious MindAus dem Hause Tonzonen Records erwarten uns in Kürze zwei empfehlenswerte Releases von zwei jeweils als Trio zu Werke gehenden Bands, die schon mal in Form von Singles einen mächtigen Schatten vorauswerfen. Zum einen hätten wir da THE BIRCH aus Quedlinburg, die nach dem ersten Appetizer in Form von "Free Your Head" nun auch den Titeltrack ihres Albums "Vicious Minds" in den Äther entlassen.


Eine Review des ab 21.11.2025 digitial und als auf 400 Exemplare limitierte Vinyl erhältlichen Trips in Psychedelic- und Hard Rock-Gefilde findet ihr aktuell in SLAM #142. Über den Musikanbieter eurer Wahl reinziehen könnt ihr euch das feine Teil hier.


HUM: ...ThreeDie seit 2019 aktiven Frankfurter HUM laden Freunde von Stoner-, Post-Rock- und Psych-Klängen in Form des dritten Longplayers "...Three", dessen Witz keineswegs mit dem Wortspiel durch die Kombination von Band- und Albumname aufhört, zu einer elf Tracks währenden Rundreise ein (die dazugehörige Besprechung wird sich dann in SLAM #143 finden).


Zu haben ist die Platte digital, auf CD und als auf 300 Stück limitierte Vinyl. Zum Single-Vorgeschmack "This Means Wear" gelangt ihr hier. Außerdem gibt es zu dem Track auch ein Video, das wir euch an dieser Stelle ans Herz legen:



 
 
SLAM presents: Family & Friends Fest

Zum fünfjährigen Jubiläum wird am 16.05.2026 in Ingolstadt besonders stark auf die Tube gedrückt, mit jeder Menge Herzblut, tollen Bands – und präsentiert von SLAM!

EVON ROSE: Neue EP "The Bond" und Tour

Mit den fünf Songs der ab 07.11.2025 erhältlichen EP "The Bond " im Gepäck gibt es die Band um Andreas Schuster dieser Tage auch live zu erleben.

Jera On Air lässt zweite Bandwelle vom Stapel

Für die von 25.-27.06.2026 angesetzte nächste Runde des Festivalklassikers in Ysstelsteyn stehen jetzt die nächsten 20 Hochkaräter für gepflegten Musikgenuss fest.

MC50: Live-Album "10 More" kommt Anfang Dezember

Die unbändige Energie der Tour, welche die von Wayne Kramer 2018 ins Leben gerufenene All-Star-Formation entfaltete, kann ab 05.12.2025 auch auf Platte genossen werden.

Bear Stone Festival: Erste Welle an Acts bekanntgegeben

Die kommende Auflage des musikalischen Hochamts in Donje Primišlje, die von 02.-05.07.2026 stattfindet, wirft bereits einen mächtigen Schatten voraus angesichts der Bands, die soeben verlautbart wurden.
