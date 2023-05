ROCK CLASSICS #38: KISS

"You wanted the best, you got the best"!



Alle Alben, Hintergründe, Interviews und sensationelles Fotomaterial auf 100 Seiten.

Seit 2019 (und aufgrund von Konzertabsagen wegen der Corona-Pandemie länger als ursprünglich geplant) läuft die "End of the Road"-Tour von KISS und geht Ende 2023 ins große Finale – passenderweise zum 50-jährigen Gründungsjubiläum der heißesten Band des Planeten.





Da die ihr gewidmete Ausgabe von ROCK CLASSICS restlos vergriffen ist, nimmt das Team hinter Deutschlands erfolgreichster Sonderheftreihe die Feierlichkeiten zum Anlass, um in einer optisch runderneuerten Neuauflage abermals ins faszinierende Rock`n`Roll-Universum einzuladen, das Gene Simmons und Paul Stanley seit 1973 mit Ace Frehley, Peter Criss und vielen anderen Mitstreitern geschaffen haben.





Neben exklusiven Interviews werden sowohl die maßgeblichen Personen hinter dem Phänomen als auch alle Studioalben vorgestellt und natürlich Streifzüge durch die schier endlosen Weiten des Merchandising unternommen, das KISS wie keine andere Band perfektioniert hat.





● Exklusive Interviews

● Sensationelles Fotomaterial

● Alle Alben

● Bücher und Filme

● Memorabilia





