ROCK CLASSICS #42: QUEEN

"We Will Rock You"!



Alle Studioalben, Biografien und sensationelles Fotomaterial auf 100 Seiten.



2025 stehen zwei bedeutende Jubiläen an, was das Erbe einer der größten und einflussreichsten Rockbands aller Zeiten betrifft: Die Gründung von QUEEN jährt sich zum 55. Mal und "Bohemian Rhapsody" feiert seinen 50. Geburtstag.





Der extravagante Kultsong ist jedoch nur ein Hit unter vielen, die wir dem kreativen Zusammenschluss von Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon zu verdanken haben – vor Hymnen für die Ewigkeit wie "We Are The Champions", "Another One Bites The Dust", "I Want To Break Free" oder "A Kind Of Magic" gibt es (zum Glück!) kein Entkommen für mittlerweile mehrere Generationen von Fans.





Das Team von ROCK CLASSICS nimmt die aktuellen Feierlichkeiten zum Anlass und spendiert einer der erfolgreichsten Ausgaben seiner Bestseller-Sonderheftreihe eine Neuauflage, um den pompösen Charme von QUEEN wieder in kompakter und kurzweiliger Form erleben zu können!



• Exklusive Interviews

• Sensationelles Fotomaterial

• Alle Alben

• Bücher und Filme

• Memorabilia





Ab 28.02.2025 im Zeitschriftenhandel erhältlich zum Preis von 9,90 € (D), direkt in unserem Webshop oder unseren Amazon-Shop bestellbar zum Preis von 9,90 € (D).





