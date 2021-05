Rocklegenden on stage, im Online-Casino & Co.: Erwartet uns bald ein neues GUNS N` ROSES-Album?

Ein Traum vieler wurde war, als sich die Ikonen von GUNS N` ROSES wieder zusammentaten und gemeinsam auf die grandiose „Not In This Lifetime…"-Tournee gingen. Doch inzwischen ist Live-Rundreise längst abgeschlossen und so fragen sich die Fans unweigerlich: Wie sieht es mit einem neuen Album der Kultband aus?

Die Kultband ist allgegenwärtig und populär

Was wissen wir über ein mögliches neues Album?

Neues Album mit Myles Kennedy ebenfalls in der Mache

Tatsächlich hat Slash bereits hin und wieder gewisse Andeutungen und Wünsche geäußert: Die Gitarrenlegende erhofft sich für 2021 nicht nur ein neues Album mit THE CONSPIRATORS, sondern auch eine neue GUNS N` ROSES-Platte! GUNS N` ROSES ist wahrlich der Inbegriff einer Kultband, die sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Inzwischen kann man aber nicht mehr nur den einmaligen Sounds der Gruppe lauschen, sondern sie auch auf anderen Wegen erleben. So etwa haben Axl Rose und Konsorten bereits die Welt im Online-Casino inspiriert: Unter der vielseitigen Auswahl an Spielautomaten gibt es nämlich auch einen eigenen GUNS N` ROSES-Online-Slot, in dem die Rocklegenden auf den Walzen des Spiels erscheinen. Dazu passend hat Slash sogar schon zwei Flipper-Automaten entwickelt. Der neue Automat ist erst Ende 2020 herausgekommen und wurde von der letzten Tournee der Band inspiriert. Damit kann man sich zwar noch gut und gern die Zeit vertreiben, doch wann erscheint das neue Album der Band?In verschiedenen Interviews gab Slash bereits den ein oder anderen Hinweis, dass er mit Sänger Axl Rose und Bassist Duff McKagan bereits an neuer Musik für ein GUNS N` ROSES-Album arbeite. Die Rocker der Kultband sollen sich bereits mehrmals zum Jammen und Schreiben getroffen haben, um neue Musik in die Wege zu leiten. Slashs eigenen Aussagen zufolge sei er schlecht darin nur herumzusitzen, von daher habe er viel an Musik gearbeitet. Gleichzeitig äußerte er allerdings auch Bedenken bezüglich der aktuellen Musikszene und der Art und Weise, wie Alben heutzutage veröffentlicht werden. Durch Musik-Streaming und Online-Video-Plattforme n hat sich die Musikszene schließlich maßgeblich verändert. Man produziert heute nicht mehr einfach eine LP und stellt sie in Läden zum Verkauf.Trotzdem verkündete der Meister der Saiten bereits seine Hoffnung, dass es 2021 Neues von der Kultband geben wird, die seit 2016 wieder zusammen auf der Bühne steht. Es wäre das erste Album seit "Chinese Democracy", das die Band im Jahr 2008 herausbrachte.Als wären das nicht allein schon grandiose Aussichten, gibt es noch mehr: Slash ist nämlich nicht nur mit GUNS N` ROSES beschäftigt, sondern auch mit SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS. 2018 veröffentlichte Slash mit "Living The Dream" bereits das dritte Album in dieser Konstellation, nun sollen die Künstler erneut zusammensitzen, um einen Nachfolger herauszubringen. Anscheinend dürfte es bereits 20 Songs geben, die für eine neue Full-Length von SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS zur Verfügung stehen. Gerade arbeitet Kennedy allerdings noch an einem Solowerk, für das er gerade die "Single In Stride" herausgebracht hat, die auf Streaming-Diensten wie Spotify verfügbar ist. Das Album "The Ides Of March" soll noch im Mai folgen.Für GUNS N` ROSES-Fans gibt es somit reichlich gute Nachrichten und jede Menge Musik, auf die wir uns freuen können. Genaues lässt sich zwar noch nicht festmachen, aber die Hoffnung ist groß, dass wir schon bald wieder von der Kultband hören werden.