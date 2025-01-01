Sherlock Holmes 58

Ein junger Mann wird unerwartet aus dem Leben gerissen. Ein tragischer Unfall? Alle Anzeichen sprechen dafür.









Das Interesse von Sherlock Holmes ist geweckt und die Geschichten des Abends regen die Fantasie der Gäste an. Nach der Besichtigung des Zimmers, in dem der Geheimgang vermutet wird, und einigen weiteren vergnüglichen Stunden im Freundeskreis begibt sich das Detektivgespann aus der Baker Street zu Bett. Die Nachtruhe findet jedoch alsbald ein jähes Ende, als ein infernales Gepolter die Bewohner des Hauses aus dem Schlaf reißt. Einer der Neffen des Gastgebers ist offensichtlich das Opfer eines tragischen Unfalls geworden, erschlagen von einem gewaltigen Kronleuchter just in jenem Raum, in dem man vor wenigen Stunden noch über den unauffindbaren Geheimgang philosophierte.





Familie und die Ermittlungsbehörden sind sich schnell einig, dass der Neffe von Sir John durch einen eklatanten Baumangel den Tod fand. Der Meisterdetektiv aus der Baker Street bleibt jedoch skeptisch. Ist er soeben Zeuge eines nahezu perfekt geplanten Mordes geworden? Das kriminalistische Genie beginnt mit eigenen Nachforschungen, um den wahren Ablauf der Ereignisse zu ermitteln. Sherlock Holmes erwartet einer der kompliziertesten Fälle seiner Laufbahn.





Die Frage, ob jemand das Opfer eines unglücklichen Unfalls wurde oder sich tatsächlich ein Verbrechen ereignet hat, zählt zu den klassischen Ausgangssituationen einer Mordermittlung. Sowohl in den Originalgeschichten als auch den mittlerweile zahllosen Storys aus der Feder anderer Autoren sah sich auch Sherlock Holmes bereits mehrfach mit dieser Konstellation konfrontiert, selten jedoch deuteten die Indizien so eindeutig auf ein tragisches Desaster hin wie im vorliegenden Fall von Herman Cyril McNeile. Niemand scheint einen Zweifel daran zu hegen, dass der Neffe des Gastgebers einfach zur falschen Zeit am falschen Ort weilte, während Holmes ein Verbrechen keinesfalls auschließt.





Die enorme Qualität des Plots basiert auf gleich drei Quellen. Wer behält am Ende recht und deutet die Zeichen des Geschehens richtig? Wird es Holmes auch in diesem kniffligen Fall gelingen, einen Täter zu überführen? Und zuletzt natürlich die Frage nach einem Motiv eines möglichen Mörders. Diese enorm vielversprechende Ausgangsgrundlage sorgt dafür, dass die Spannung bis zum Finale aufrechterhalten und immer weiter verstärkt wird. Ohne spoilern zu wollen sei dennoch verraten, dass die Auflösung und wie Sherlock Holmes agiert, deutlich von der vorherrschenden Erzählart abweicht und auf angenehme Art zu überraschen weiß. "Das Musikzimmer" erweist sich als Kriminalfall, der eines Detektivs vom Schlage eines Sherlock Holmes mehr als würdig ist. Die Dialoge sind, wie so oft, auf einem hohen sprachlichen Niveau und wissen mühelos das viktorianische Zeitalter einzufangen, ohne altbacken zu wirken. Die Soundeffekte geben der Geschichte an den richtigen Stellen zusätzliche Tiefe und formen ein überzeugendes Gesamtarrangement, in das sich auch die musikalischen Gestaltungselemente problemlos einfügen und letztendlich spielerisch ein fantastisches Hörspiel ergeben.





Neben den beiden wieder einmal nahezu perfekt miteinander harmonierenden Hauptrollen Tennstedt und Bierstedt ist es sicherlich Hans Bayer, der mit seiner markanten Stimme dieser Produktion seinen eigenen Stempel aufdrückt. Daneben agieren bekannte Namen wie Arianne Borbach, Martin May und Uschi Hugo. "Das Musikzimmer" überzeugt in allen Belangen und darf ruhigen Gewissens zu den stimmigsten Folgen der letzten Zeit gezählt werden. Große Krimiunterhaltung.





# # # Justus Baier # # #







Publisher: Titania Medien





